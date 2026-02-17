La Casa de los Famosos 2026: Así se vive el estreno del reality show

Este martes 17 de febrero a las 7PM/6C se estrena la nueva temporada de La Casa de los Famosos 2026, una nueva edición del programa que año con año arrasa con las tendencias y que vuelve nuevamente a Telemundo.

Antes del estreno, el público estaba expectante de saber más sobre lo que veríamos en La Casa de los Famosos 2026. Nuevamente, se contará con la conducción de Jimena Gallego y Javier Poza, quienes serán los encargados de amenizar cada una de las galas.

Minuto a minuto del estreno de La Casa de los Famosos 2026

19:36 horas- Yina Calderón aparece en el foro para dar a conocer que no va a entrar al programa, pero sí “les hará la vida imposible desde afuera”.

19:30 horas- Sergio Mayer entra a La Casa de los Famosos 2026

Y como ya se había filtrado, Sergio Mayer como habitante en #LCDLF6 Telemundo. pic.twitter.com/HVA6bMYlAg — Soy Marbe (@BellaIndirecta) February 18, 2026

19:16 horas- Entran Horacio Pancheri y Oriana Marzoli

19:10 horas- Entran Curvy Zelma y El Divo

19:05 horas- Entran Kenzo Nudo y Jayline Ojeda

19:02 horas- Lupita Jones llega a La Casa de los Famosos

La primera Miss Universo fue recibida por el público con grandes aplausos. La celebridad dijo tener “las mejores intenciones de que sea algo muy positivo” y también habló de Celinee, quien fue reina de belleza en 2024.

18:53 horas- Entran Yoridan Martínez y Vanessa Arias

18:50 horas- Entran Kunno y Caeli

The Next 2 Housemates to enter the #LCDLF6 House is --> KUNNO and CAELI <-- #LACASADELOSFAMOSOS pic.twitter.com/iexQH496N9 — ★ NY_WATCHER ★ (@NY_Watcher) February 18, 2026

18:42 horas- Entran Celinee y Kenny Rodríguez

18:37 horas- Entran Steffano Piccioini y Julia Argüelles

18:27 horas- Entran Fabio Agostini y Zoe Bayona

18:23 horas- Entran Josh Martínez y Laura G

Los creadores de contenido entraron juntos a la casa. Ambos entraron al programa solteros y desde el primer momento dejaron ver sus personalidades coquetas.

18:17 horas- Laura Zapata entra al foro de La Casa de los Famosos para ingresar a la casa, siendo la primera habitante en hacerlo en esta temporada.

Se dijo “feliz” por formar parte del proyecto en su sexta temporada. “Soy Laura Zapata, la gran villana de la televisión mexicana, ¿Qué si soy mala, polémica? De eso vivimos", expresó, “yo siempre reina”.

18:00 horas- Da inicio la nueva temporada de La Casa de los Famosos

Introducen ‘El Destierro’, un nuevo espacio en La Casa que destaca por sus malas y oscuras instalaciones que funcionarán como un castigo para los habitantes.

Los cuartos se dividen en Agua, Tierra y Fuego. Se reveló que este mismo martes se revelará al primer nominado, así como a los habitantes que irán al Destierro y la organización de cuartos.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO