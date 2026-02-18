Horacio Pancheri: ¿Quiénes han sido sus parejas? Paulina Goto y Marimar Vega entre ellas

El actor Horacio Pancheri, conocido por su participación en telenovelas mexicanas y actualmente concursante en La Casa de los Famosos de Telemundo este 2026, ha sido protagonista no sólo de proyectos televisivos, sino también de romances que han captado la atención del público.

Su vida sentimental ha estado marcada por relaciones con reconocidas figuras del espectáculo, entre ellas Gretell Valdez, Paulina Goto y Marimar Vega, con quienes ha terminado en medio de polémica y rumores de infidelidad. Conoce la lista de novias que ha tenido el argentino.

Uno de los romances más comentados de Horacio Pancheri fue con la actriz y cantante Paulina Goto. La relación comenzó en 2016 durante las grabaciones de la telenovela Un camino hacia el destino, donde ambos compartieron créditos como protagonistas.

El noviazgo se extendió por dos años, hasta que en octubre de 2018 confirmaron su separación. Aunque en su momento fueron una de las parejas más queridas por los fans, posteriormente ambos reconocieron que la relación había sido complicada. En ese tiempo, los medios aseguraron que el actor le fue infiel a la joven intérprete.

Horacio Pancheri y Paulina Goto ı Foto: Especial

Horacio Pancheri antes salió con Getell Valdez, otra actriz mexicana y exesposa de Patricio Borghetti. El argentino aseguró que quedaron en buenos términos.

“Quedamos muy bien. Si la veo, la saludaré como a cualquier persona, de forma normal y respetuosa porque pasamos momentos muy lindos. No hay ningún rencor, la quiero mucho y le deseo lo mejor”, comentó a algunos medios de comunicación en aquel momento.

Posteriormente, el argentino inició un romance con la actriz mexicana Marimar Vega en 2019; ella acababa de divorciarse de Ernesto Franco. La pareja se mostró públicamente en diversos eventos y redes sociales, pero su relación terminó en 2021.

“Este mensaje es para comunicar que tomé la decisión de terminar mi relación con Horacio, convencida de que lo mejor es tomar caminos separados”, escribió en Internet la famosa.

Aunque no revelaron las causas exactas de la ruptura, Marimar Vega señaló que la relación había sido difícil y “tóxica”, mientras que Horacio evitó dar mayores detalles; sin embargo, hubo rumores sobre una infidelidad del actor.

Marimar Vega y Horacio Pancheri ı Foto: Especial

En esa época se especuló que Gala Montes podría haber sido la nueva pareja del actor argentino, ya que se le señaló como la tercera en discordia en la relación entre Horacio y Marimar. Ambos coincidieron en algunos proyectos televisivos, lo que habría dado pie a rumores de un romance.

Sin embargo, la actriz, quien apenas tenía 20 años en ese entonces, negó categóricamente estas versiones y pidió respeto hacia su vida privada mediante mensajes contundentes publicados en sus historias de Instagram.