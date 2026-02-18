El actor y modelo argentino Horacio Pancheri es uno de los 21 participantes de La Casa de los Famosos Telemundo 2026. Actualmente es parte del Cuarto Fuego junto a Lupita Jones, El Divo, Josh, Julia y Caeli.
A pocos días de haber iniciado el reality, internautas se preguntan quién es este personaje, pues su rostro no es tan conocido como el de otros competidores. Además, debido a su atractivo físico, mucha gente se pregunta si tiene esposa e hijos; aquí en La Razón de México te contamos sobre la vida personal y trayectoria del sudamericano.
¿Quién es Horacio Pancheri?
Horacio Pancheri nació el 2 de diciembre de 1982 en Esquel, Argentina. Inició su carrera como modelo en su país natal, posando para revistas y campañas publicitarias. Posteriormente, decidió trasladarse a México para estudiar actuación en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, donde perfeccionó su talento.
Su debut en la televisión mexicana ocurrió en 2014 con la telenovela La sombra del pasado, y desde entonces ha participado en producciones como Un camino hacia el destino, Enamorándome de Ramón y La mexicana y el güero.
Además, interpretó a Alito en Me Atrevo A Amarte, telenovela donde participó junto a la actriz mexicana Marlene Favela.
¿Horacio Pancheri tiene esposa e hijos?
Horacio Pancheri contrajo matrimonio en abril de 2024 con Isa Valero, una arquitecta y modelo originaria de Venezuela. La pareja celebró primero una ceremonia civil íntima y posteriormente una boda religiosa en la Ciudad de México, donde estuvieron acompañados de sus familiares y amigos cercanos.
La joven Isa Valero, aunque no pertenece al mundo del espectáculo, ha ganado notoriedad en redes sociales por su relación con el actor y por su carrera independiente en diseño y arquitectura. Ambos comparten su afición por el deporte y llevan un estilo de vida fitness.
De acuerdo con información de redes sociales del famoso, tiene un hijo adolescente (13 años) llamado Benicio, quien suele visitar por temporadas a su padre en México. El joven es fruto de una relación anterior de Horacio Pancheri, por lo que el niño no es hijo de su esposa Isa Valero.
El actor argentino ha expresado en varias entrevistas la importancia de su papel como padre y el deseo de mantener un vínculo cercano con su hijo, incluso en medio de sus compromisos profesionales y aunque se encuentren en países distintos.