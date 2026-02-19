¿Qué dijo Romeo Santos sobre los migrantes en Premio Lo Nuestro 2026?

El cantante de bachata Romeo Santos aprovechó su participación en la ceremonia de Premio Lo Nuestro 2026 para expresar públicamente su postura en defensa de la comunidad latina migrante en Estados Unidos.

Durante la gala celebrada el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami, el artista subió al escenario para recibir un reconocimiento y dedicó parte de su intervención a abordar el tema migratorio, señalando que su posicionamiento ha sido constante a lo largo de su carrera.

“No siempre voy a tener el discurso idóneo… mi corazón sabe lo que siente y los que me conocen saben que siempre estoy abogando por mi comunidad latina”, expresó ante el público.

Al recibir el galardón como Artista Tropical del Año, Romeo Santos utilizó su intervención para manifestar su postura frente a la situación migratoria y su respaldo a los inmigrantes.



"No existe organización ni departamento que, si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi… pic.twitter.com/SRjrW4P1G1 — EyRNews (@eyrnews) February 20, 2026

El intérprete indicó que asumía que su postura era conocida tras casi tres décadas de trayectoria, pero consideró necesario reiterarla públicamente.

“Hace poco cometí el error en pensar que después de 28 años de trayectoria casi todos conocían mi postura a favor de los emigrantes de este país”, dijo.

Santos aprovechó el escenario televisado para fijar su posicionamiento de forma directa: “Lo diré tajantemente: no existe organización o departamento de ningún tipo que le haga daño a mi comunidad latina que goce de mi respeto”.

El cantante, hijo de padre dominicano y madre puertorriqueña, ha hecho referencia en diversas ocasiones a sus raíces migrantes. En esta ocasión reiteró su respaldo a los latinos residentes en Estados Unidos y pidió respeto hacia esa población.

El mensaje fue transmitido a nivel internacional durante la premiación musical y fragmentos del discurso comenzaron a circular en redes sociales minutos después de la ceremonia, generando diversas reacciones entre usuarios.

La intervención se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento musical, uno de los más importantes de la industria latina en Estados Unidos.

MSL