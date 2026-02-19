A poco menos de un año de la muerte de Anne Burrell, reconocida chef y estrella de Food Network, nuevos detalles de la investigación han salido a la luz. La policía de Nueva York confirmó la existencia de una nota de despedida encontrada en su casa de Brooklyn, junto a varios diarios personales con contenido suicida.

Estos documentos ofrecen un vistazo al estado emocional en el que se encontraba la chef en sus últimos momentos y han generado debate sobre la salud mental de las figuras públicas.

Revelan causa de muerte de la chef Anne Burrell; dejó una nota de despedida

El informe policial sobre la muerte de la chef Anne Burrell, al que accedió People, señala que la nota de despedida estaba fechada la misma mañana de su fallecimiento, el 17 de junio de 2025.

Fue hallada sobre la cama del dormitorio principal, acompañada de otros escritos personales de contenido suicida. Su esposo, Stuart Claxton, declaró que aquel día notó algo extraño: “La cama estaba hecha, lo cual no era habitual”. Al buscarla, la encontró inconsciente en el baño, rodeada de pastillas de venta libre.

En su testimonio, el hombre subrayó: “Anne nunca había intentado suicidarse ni lo había mencionado. No había señales de que haría algo así”. La autopsia hecha por las autoridades determinó que la causa fue una intoxicación aguda por la combinación de difenhidramina, etanol, cetirizina y anfetamina.

Anne Burrell y su esposo, en mayo de 2024. ı Foto: IG chefanneburrell

No obstante, las declaraciones del esposo de Anne Burrel contrastan con las de una amiga, quien afirmó a Page Six: "Sé que de algún modo luchaba desde que estuvo en televisión… sentí que no era completamente feliz. Las personas con grandes personalidades a veces ocultan cosas”.

Tras la muerte de la chef, la reacción de Food Network, lugar donde trabajó por años, fue inmediata. En un comunicado, la cadena de televisión expresó: “Anne fue una persona y un talento culinario extraordinario, enseñando, compitiendo y siempre compartiendo la importancia de la comida en su vida”.

Anne Burrel era una popular chef de 55 años, originaria de Nueva York. Fue uno de los rostros más conocidos de Secrets of a Restaurant Chef y Worst Cooks in America, donde participó en 27 temporadas. Además, se presentó en varias ocasiones en The Drew Barrymore Show.

Su formación como cocinera incluyó el Culinary Institute of America y una larga estancia en Italia, donde perfeccionó su habilidad para trabajar la cocina mediterránea.