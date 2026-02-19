¿Quién es Anne Burrell, la chef encontrada muerta en su casa?

Desde el 17 de junio de 2025 mundo de la gastronomía y la televisión se encuentra de luto tras conocerse la muerte de Anne Burrell, reconocida chef estadounidense y estrella del canal Food Network.

Su partida aún sigue conmocionando a sus colegas, seguidores y amantes de la cocina, quienes la recuerdan por su estilo vibrante y su capacidad para transmitir pasión por los sabores. Recientemente se publicaron detalles sobre su fallecimiento, por lo que ha surgido curiosidad en redes sociales por conocer su trayectoria; aquí te contamos.

¿Quién es Anne Burrell, la chef que fue encontrada muerta en su casa?

Anne Burrell nació en Nueva York en septiembre de 1969 y murió el 17 de junio de 2025. Se formó en el Culinary Institute of America, además de estudiar en Italia, donde perfeccionó su técnica en cocina mediterránea.

Su carisma y talento la llevaron a convertirse en una de las personalidades más queridas de Food Network, donde participó en programas como Secrets of a Restaurant Chef y Worst Cooks in America.

La chef Anne Burrell en el programa Worst Cooks in America ı Foto: IG chefanneburrell

Además de en televisión, la chef trabajó en restaurantes de prestigio, incluyendo locales con estrellas Michelin, y fue autora de libros de cocina que se convirtieron en referentes para el público aficionado y profesional. En poco tiempo se convirtió en un ícono de la televisión gastronómica.

En el ámbito personal, Anne Burrell se casó en 2021 con Stuart Claxton, con quien compartía su vida en Brooklyn. También incursionó en negocios relacionados con la gastronomía y la enseñanza culinaria, siempre con el objetivo de acercar la cocina a nuevas generaciones.

Lanzó dos libros de cocina con Suzanne Lenzer: Cook Like a Rock Star (2011) y Own Your Kitchen: Recipes to Inspire and Empower (2013).

¿Cuándo murió la chef Anne Burrell?

Anne Burrell fue encontrada sin vida en su casa de Brooklyn por su esposo, Stuart Claxton, el 17 de junio de 2025. Tenía 55 años.

La noticia impactó profundamente en la comunidad culinaria, pues Burrell era una figura conocida en la televisión y había construido una sólida carrera como chef y presentadora.

Los fans y colegas no dudaron en escribir en redes sociales sus condolencias y sus mejores recuerdos junto a la chef estadounidense.

“Chef Anne eras vivaz, hilarante, llena de vida y me recordabas a mi mamá. Lo siento mucho. Descansa con los ángeles en el cielo”, escribió el presentador de televisión Frankie Cena.

El chef Chris Valdes comentó: “RIP Anne“.