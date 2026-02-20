La madrugada de este viernes los seguidores de la cantante Marisela, conocida como La Dama de Hierro, vivieron momentos de angustia. El equipo de trabajo de la artista sufrió un accidente automovilístico cuando se dirigían a la ciudad de Huixtla, Chiapas, donde estaba programado un concierto como parte de su gira.

La noticia fue confirmada a través de un comunicado oficial publicado en sus redes sociales, lo que generó de inmediato una reacción de apoyo y solidaridad por parte de sus fanáticos.

La intérprete de “Sola con mi soledad” y “A cambio de qué” también informó que el espectáculo previsto para este viernes 20 de febrero queda cancelado debido a los problemas logísticos derivados del accidente. Ahora miles de personas se preguntan sobre el estado de salud de Marisela y si habrá una reprogramación del show en Chiapas; te contamos lo que se sabe.

Marisela ı Foto: IG @mariselaofficial

Marisela y su equipo sufren accidente automovilístico; cancelan show en Chiapas

Como parte de su gira, Marisela y su equipo se dirigían a ciudad de Huixtla, Chiapas, donde tenían un show programado para este viernes 20 de febrero. Sin embargo, tuvieron un accidente automovilístico y el espectáculo quedó cancelado.

El comunicado difundido por la oficina de la cantante señala: “Queremos informarles que durante la madrugada de este viernes el equipo de trabajo de la oficina de la cantante Marisela tuvo un accidente automovilístico”.

Además, se añade que La Dama de Hierro y sus colaboradores se encuentran en buen estado de salud. “Por fortuna Marisela y las personas que conforman su equipo se encuentran bien y fueron atendidos para confirmar su estado de salud”, explica.

La publicación también explica que, debido a las complicaciones generadas por el accidente, resultó imposible llegar a Huixtla, Chiapas, para realizar el show que tenían programado para hoy.

“Motivo que nos imposibilita debido a los problemas logísticos ocasionados a llegar a la ciudad de Huixtla Chiapas a realizar el show programado para este viernes 20 de febrero”, se lee en el comunicado.

Marisela y su equipo sufren accidente ı Foto: IG mariselaofficial

Finalmente, la oficina de Marisela expresó su agradecimiento al público por la comprensión y ofreció disculpas por los inconvenientes que esta situación pudiera ocasionar. “Esperamos pronto poder estar con el público de Huixtla y pedimos una disculpa por los inconvenientes que esto pueda ocasionar”, concluye el mensaje.

Sin embargo, no se especificó si se reembolsará al público el costo de su boleto o si se reprogramará el show en Chiapas.