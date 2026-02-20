Muere el periodista Juan Francisco Castañeda

Este viernes 20 de febrero se dio a conocer la muerte del periodista mexicano Juan Francisco Castañeda, destacado por su trabajo en diversas producciones noticiosas. La noticia fue confirmada a través de un obituario en redes sociales.

“Nos unimos a la tristeza de la Familia Castañeda Millán por el sensible fallecimiento de Juan Francisco, querido a nivel personal; admirado y respetado a nivel profesional… Todo nuestro amor a Mara, Mirna, a toda su Familia y Amigos.. Nuestro cariño y oraciones", lamentó Televisa Espectáculos frente al deceso.

Diversas personalidades lamentaron la pérdida del comunicador, quien dedicó su vida a informar con ética y dedicación. Ante ello, no tardaron en surgir las condolencias a la familia del periodista, incluyendo a su hermana, Mara Patricia Castañeda.

Entre las personalidades que han reaccionado a la noticia se encuentran, Alberto Pelaez, Jesús Martín Mendoza Arriola, Alejandro Cacho, entre otros.

“Se ha ido un grande de verdad. Mi hermano Juan Francisco Castañeda. Por él me hice corresponsal de guerra. Fue el día que le vi entrevistarlo al comandante. Periodista legendario. Ser humano excepcional. Te voy a extrañar y mucho hermano. Te querré siempre”, lamentó Alberto Pelaez.

¿Quién era Juan Francisco Castañeda?

Castañeda era un destacado periodista mexicano, quien se consolidó como una figura clave en la radio y la televisión, donde destacó por su colaboración con el legendario Jacobo Zabludovsky, al que apoyó durante décadas como coordinador y productor del icónico noticiero ‘De 1 a 3′.

Además, participó en coberturas internacionales, dirigió revistas como ‘Entérate’ y condujo programas como ‘Esfera Pública’ y ‘Entérate sin Censura’ en plataformas digitales.

Se caracterizaba por su compromiso con la información rigurosa y su pasión por el periodismo de calle. Ahora, su muerte ha generado consternación en el medio periodístico.

Cabe mencionar que se desconoce la causa de muerte de Juan Francisco Castañeda. Colegas y amigos lo recuerdan como un gran profesional, un compañero leal y talentoso que dejó una huella importante en los medios mexicanos.