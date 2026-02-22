BAFTA 2026: Lista completa de ganadores de los premios

Los BAFTA 2026 celebran lo más destacado del cine a nivel nacional e internacional, de acuerdo con Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Este domingo 22 de febrero se llevó a cabo una nueva edición de la importante ceremonia que conforma parte de la temporada de galardones.
Como en años pasados, los BAFTA se llevaron a cabo en el Royal Festival Hall del Southbank Centre, en Londres y estos premios perfilan el camino de los nominados de la temporada a los Oscar. En ese sentido, Una Batalla Tras Otra volvió a ganar el premio a Mejor Película y Mejor Dirección.
Mejor película
- “Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes
- “Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie
- “One Battle After Another” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson - GANADOR
- “Sentimental Value” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar
- “Sinners” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler
Mejor director
- “Bugonia,” Yorgos Lanthimos
- “Hamnet,” Chloé Zhao
- “Marty Supreme,” Josh Safdie
- “One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson - GANADOR
- “Sentimental Value,” Joachim Trier
- “Sinners,” Ryan Coogler
Mejor actriz
- Jessie Buckley, “Hamnet” - GANADOR
- Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”
- Kate Hudson, “Song Sung Blue”
- Chase Infiniti, “One Battle After Another”
- Renate Reinsve, “Sentimental Value”
- Emma Stone, “Bugonia”
Mejor actor
- Robert Aramayo, “I Swear” - GANADOR
- Timothée Chalamet, “Marty Supreme”
- Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”
- Ethan Hawke, “Blue Moon”
- Michael B. Jordan, “Sinners”
- Jesse Plemons, “Bugonia”
Mejor actriz de reparto
- Odessa A’zion, “Marty Supreme”
- Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”
- Wunmi Mosaku, “Sinners” - GANADOR
- Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”
- Teyana Taylor, “One Battle After Another”
- Emily Watson, “Hamnet”
Mejor actor de reparto
- Benicio del Toro, “One Battle After Another”
- Jacob Elordi, “Frankenstein”
- Paul Mescal, “Hamnet”
- Peter Mullan, “I Swear”
- Sean Penn, “One Battle After Another” - GANADOR
- Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”
Mejor película británica
- “28 Years Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland
- “The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key
- “Bridget Jones: Mad About the Boy” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan
- “Die My Love” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch
- “H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue
- “Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell - GANADOR
- “I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest
- “Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough
- “Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe
- “Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter
Mejor debut de un director, escritor o productor británico
- “The Ceremony” — Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)
- “My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer) - GANADOR
- “Pillion” — Harry Lighton (Director, Writer)
- “A Want in Her” — Myrid Carten (Director)
- “Wasteman” — Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)
Mejor guion adaptado
- “The Ballad of Wallis Island,” Tom Basden and Tim Key
- “Bugonia,” Will Tracy
- “Hamnet,” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell
- “One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson - GANADOR
- “Pillion,” Harry Lighton
Mejor guion original
- “I Swear,” Kirk Jones
- “Marty Supreme,” Ronald Bronstein, Josh Safdie
- “The Secret Agent,” Kleber Mendonça Filho
- “Sentimental Value,” Eskil Vogt and Joachim Trier
- “Sinners,” Ryan Coogler - GANADOR
Mejor película infantil y familiar
- “Arco” — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman
- “Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani - GANADOR
- “Lilo & Stitch” — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich
- “Zootopia 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino
Mejor película de no habla inglesa
- “It Was Just an Accident” — Jafar Panahi, Philippe Martin
- “The Secret Agent” — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux
- “Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar - GANADOR
- “Sirât” — Oliver Laxe, Domingo Corral
- “The Voice of Hind Rajab” — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha
Mejor diseño de vestuario
- “Frankenstein,” Kate Hawley - GANADOR
- “Hamnet,” Malgosia Turzanska
- “Marty Supreme,” Miyako Bellizzi
- “Sinners,” Ruth E. Carter
- “Wicked: For Good,” Paul Tazewell
Mejor banda sonora
- Bugonia
- Frankenstein
- Hamnet
- One Battle After Another
- Sinners - GANADOR
Mejores efectos visuales
- “Avatar: Fire and Ash” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon - GANADOR
- “F1” — Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington
- “Frankenstein” — Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell
- “How to Train Your Dragon” — Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer
- “The Lost Bus” — Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti
Mejor documental
- “2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath
- “Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino
- “Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev
- “Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková - GANADOR
- “The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee
Mejor película animada
- “Elio” — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm
- “Little Amélie” — Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon
- “Zootopia 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino - GANADOR
Mejor casting
- “I Swear,” Lauren Evans - GANADOR
- “Marty Supreme,” Jennifer Venditti
- “One Battle After Another,” Cassandra Kulukundis
- “Sentimental Value,” Yngvill Kolset Haga and Avy Kaufman
- “Sinners,” Francine Maisler
Mejor cinematografía
- “Frankenstein,” Dan Laustsen
- “Marty Supreme,” Darius Khondji
- “One Battle After Another,” Michael Bauman - GANADOR
- “Sinners,” Autumn Durald Arkapaw
- “Train Dreams,” Adolpho Veloso
Mejor edición
- “F1,” Stephen Mirrione
- “A House of Dynamite,” Kirk Baxter
- “Marty Supreme,” Ronald Bronstein and Josh Safdie
- “One Battle After Another,” Andy Jurgensen - GANADOR
- “Sinners,” Michael P. Shawver
Mejor maquillaje y peinado
- “Frankenstein” — Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many - GANADOR
- “Hamnet” — Nicole Stafford
- “Marty Supreme” — Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine
- “Sinners” — Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine
- “Wicked: For Good” — Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth
Mejor música original
- “Bugonia,” Jerskin Fendrix
- “Frankenstein,” Alexandre Desplat
- “Hamnet,” Max Richter
- “One Battle After Another,” Jonny Greenwood
- “Sinners,” Ludwig Göransson - GANADOR
Mejor diseño de producción
- “Frankenstein,” Tamara Deverell and Shane Vieau - GANADOR
- “Hamnet,” Fiona Crombie and Alice Felton
- “Marty Supreme,” Jack Fisk and Adam Willis
- “One Battle After Another,” Florencia Martin and Anthony Carlino
- “Sinners,” Hannah Beachler and Monique Champagne
Mejor sonido
- “F1” — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta - GANADOR
- “Frankenstein” — Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem
- “One Battle Afte Another” — Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor
- “Sinners” — Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco
- “Warfare” — Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner
Mejor cortometraje británico animado
- “Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina
- “Solstice” — Luke Angus
- “Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson - GANADOR
Mejor cortometraje británico
- “Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks
- “Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock
- “Terence” — Edem Kelman, Noah Reich
- “This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright - GANADOR
- “Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren
EE RISING STAR AWARD (voto del público )
- Robert Aramayo - GANADOR
- Miles Caton
- Chase Infiniti
- Archie Madekwe
- Posy Sterling