BAFTA 2026: Lista completa de ganadores de los premios

Los BAFTA 2026 celebran lo más destacado del cine a nivel nacional e internacional, de acuerdo con Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. Este domingo 22 de febrero se llevó a cabo una nueva edición de la importante ceremonia que conforma parte de la temporada de galardones.

Como en años pasados, los BAFTA se llevaron a cabo en el Royal Festival Hall del Southbank Centre, en Londres y estos premios perfilan el camino de los nominados de la temporada a los Oscar. En ese sentido, Una Batalla Tras Otra volvió a ganar el premio a Mejor Película y Mejor Dirección.

Mejor película

“Hamnet” — Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Spielberg, Sam Mendes

“Marty Supreme” — Timothée Chalamet, Anthony Katagas, Eli Bush, Ronald Bronstein, Josh Safdie

“One Battle After Another” — Adam Somner, Sara Murphy, Paul Thomas Anderson - GANADOR

“Sentimental Value” — Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar

“Sinners” — Zinzi Coogler, Sev Ohanian, Ryan Coogler

Mejor director

“Bugonia,” Yorgos Lanthimos

“Hamnet,” Chloé Zhao

“Marty Supreme,” Josh Safdie

“One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson - GANADOR

“Sentimental Value,” Joachim Trier

“Sinners,” Ryan Coogler

Paul Thomas Anderson takes to the stage to accept the BAFTA for Director✨#EEBAFTAs pic.twitter.com/rBwecQY5kT — BAFTA (@BAFTA) February 22, 2026

Mejor actriz

Jessie Buckley, “Hamnet” - GANADOR

Rose Byrne, “If I Had Legs I’d Kick You”

Kate Hudson, “Song Sung Blue”

Chase Infiniti, “One Battle After Another”

Renate Reinsve, “Sentimental Value”

Emma Stone, “Bugonia”

Mejor actor

Robert Aramayo, “I Swear” - GANADOR

Timothée Chalamet, “Marty Supreme”

Leonardo DiCaprio, “One Battle After Another”

Ethan Hawke, “Blue Moon”

Michael B. Jordan, “Sinners”

Jesse Plemons, “Bugonia”

Mejor actriz de reparto

Odessa A’zion, “Marty Supreme”

Inga Ibsdotter Lilleaas, “Sentimental Value”

Wunmi Mosaku, “Sinners” - GANADOR

Carey Mulligan, “The Ballad of Wallis Island”

Teyana Taylor, “One Battle After Another”

Emily Watson, “Hamnet”

Sinners star Wunmi Mosaku accepts the award for Supporting Actress 🏆✨ #EEBAFTAs pic.twitter.com/j7hVCiEC93 — BAFTA (@BAFTA) February 22, 2026

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, “One Battle After Another”

Jacob Elordi, “Frankenstein”

Paul Mescal, “Hamnet”

Peter Mullan, “I Swear”

Sean Penn, “One Battle After Another” - GANADOR

Stellan Skarsgård, “Sentimental Value”

Mejor película británica

“28 Years Later” — Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice, Bernard Bellew, Alex Garland

“The Ballad of Wallis Island” — James Griffiths, Rupert Majendie, Tom Basden, Tim Key

“Bridget Jones: Mad About the Boy” — Michael Morris, Tim Bevan, Eric Fellner, Jo Wallett, Helen Fielding, Dan Mazer, Abi Morgan

“Die My Love” — Lynne Ramsay, Martin Scorsese, Jennifer Lawrence, Justine Cirrocchi, Andrea Calderwood, Enda Walsh, Alice Birch

“H Is for Hawk” — Philippa Lowthorpe, Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Emma Donoghue

“Hamnet” — Chloé Zhao, Liza Marshall, Pippa Harris, Nicolas Gonda, Steven Speilberg, Sam Mendes, Maggie O’Farrell - GANADOR

“I Swear” — Kirk Jones, Georgia Bayliff, Piers Tempest

“Mr. Burton” — Marc Evans, Ed Talfan, Josh Hyams, Hannah Thomas, Trevor Matthews, Tom Bullough

“Pillion” — Harry Lighton, Emma Norton, Lee Groombridge, Ed Guiney, Andrew Lowe

“Steve” — Tim Mielants, Alan Moloney, Cillian Murphy, Max Porter

Mejor debut de un director, escritor o productor británico

“The Ceremony” — Jack King (Director, Writer), Hollie Bryan (Producer), Lucy Meer (Producer)

“My Father’s Shadow” — Akinola Davies Jr. (Director), Wale Davies (Writer) - GANADOR

“Pillion” — Harry Lighton (Director, Writer)

“A Want in Her” — Myrid Carten (Director)

“Wasteman” — Cal McMau (Director), Hunter Andrews (Writer), Eoin Doran (Writer)

Mejor guion adaptado

“The Ballad of Wallis Island,” Tom Basden and Tim Key

“Bugonia,” Will Tracy

“Hamnet,” Chloé Zhao and Maggie O’Farrell

“One Battle After Another,” Paul Thomas Anderson - GANADOR

“Pillion,” Harry Lighton

Mejor guion original

“I Swear,” Kirk Jones

“Marty Supreme,” Ronald Bronstein, Josh Safdie

“The Secret Agent,” Kleber Mendonça Filho

“Sentimental Value,” Eskil Vogt and Joachim Trier

“Sinners,” Ryan Coogler - GANADOR

Mejor película infantil y familiar

“Arco” — Ugo Bienvenu, Félix De Givry, Sophie Mas, Natalie Portman

“Boong” — Lakshmipriya Devi, Ritesh Sidhwani - GANADOR

“Lilo & Stitch” — Dean Fleischer Camp, Jonathan Eirich

“Zootopia 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino

Mejor película de no habla inglesa

“It Was Just an Accident” — Jafar Panahi, Philippe Martin

“The Secret Agent” — Kleber Mendonça Filho, Emilie Lesclaux

“Sentimental Value” — Joachim Trier, Maria Ekerhovd, Andrea Berentsen Ottmar - GANADOR

“Sirât” — Oliver Laxe, Domingo Corral

“The Voice of Hind Rajab” — Kaouther Ben Hania, Nadim Cheikhrouha

Sentimental Value takes the win for Film Not in the English Language🌟#EEBAFTAs pic.twitter.com/sN3UvowJgl — BAFTA (@BAFTA) February 22, 2026

Mejor diseño de vestuario

“Frankenstein,” Kate Hawley - GANADOR

“Hamnet,” Malgosia Turzanska

“Marty Supreme,” Miyako Bellizzi

“Sinners,” Ruth E. Carter

“Wicked: For Good,” Paul Tazewell

Mejor banda sonora

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another

Sinners - GANADOR

Mejores efectos visuales

“Avatar: Fire and Ash” — Joe Letteri, Richard Baneham, Daniel Barrett, Eric Saindon - GANADOR

“F1” — Ryan Tudhope, Keith Alfred Dawson, Nicolas Chevallier, Robert Harrington

“Frankenstein” — Dennis Berardi, Ayo Burgess, Ivan Busquets, José Granell

“How to Train Your Dragon” — Christian Mänz, Francois Lambert, Glen McIntosh, Terry Palmer

“The Lost Bus” — Charlie Noble, Brandon K. McLaughlin, David Zaretti

Mejor documental

“2,000 Meters to Andriivka” — Mstyslav Chernov, Michelle Mizner, Raney Aronson-Rath

“Apocalypse in the Tropics” — Petra Costa, Alessandra Orofino

“Cover-Up” — Laura Poitras, Mark Obenhaus, Olivia Streisand, Yoni Golijev

“Mr. Nobody Against Putin” — David Borenstein, Helle Faber, Radovan Síbrt, Alžběta Karásková - GANADOR

“The Perfect Neighbor” — Geeta Gandbhir, Alisa Payne, Nikon Kwantu, Sam Bisbee

Mejor película animada

“Elio” — Madeline Sharafian, Domee Shi, Adrian Molina, Mary Alice Drumm

“Little Amélie” — Mailys Vallade, Liane-Cho Han, Nidia Santiago, Edwina Liard, Claire Le Combe, Henri Magalon

“Zootopia 2” — Jared Bush, Byron Howard, Yvett Merino - GANADOR

Mejor casting

“I Swear,” Lauren Evans - GANADOR

“Marty Supreme,” Jennifer Venditti

“One Battle After Another,” Cassandra Kulukundis

“Sentimental Value,” Yngvill Kolset Haga and Avy Kaufman

“Sinners,” Francine Maisler

Mejor cinematografía

“Frankenstein,” Dan Laustsen

“Marty Supreme,” Darius Khondji

“One Battle After Another,” Michael Bauman - GANADOR

“Sinners,” Autumn Durald Arkapaw

“Train Dreams,” Adolpho Veloso

Mejor edición

“F1,” Stephen Mirrione

“A House of Dynamite,” Kirk Baxter

“Marty Supreme,” Ronald Bronstein and Josh Safdie

“One Battle After Another,” Andy Jurgensen - GANADOR

“Sinners,” Michael P. Shawver

One Battle After Another picks up the BAFTA for Editing✨#EEBAFTAs pic.twitter.com/5kUZgl2AAN — BAFTA (@BAFTA) February 22, 2026

Mejor maquillaje y peinado

“Frankenstein” — Jordan Samuel, Cliona Furey, Mike Hill, Megan Many - GANADOR

“Hamnet” — Nicole Stafford

“Marty Supreme” — Kyra Panchenko, Kay Georgiou, Mike Fontaine

“Sinners” — Siân Richards, Shunika Terry, Ken Diaz, Mike Fontaine

“Wicked: For Good” — Frances Hannon, Laura Blount, Mark Coulier, Sarah Nuth

Mejor música original

“Bugonia,” Jerskin Fendrix

“Frankenstein,” Alexandre Desplat

“Hamnet,” Max Richter

“One Battle After Another,” Jonny Greenwood

“Sinners,” Ludwig Göransson - GANADOR

Mejor diseño de producción

“Frankenstein,” Tamara Deverell and Shane Vieau - GANADOR

“Hamnet,” Fiona Crombie and Alice Felton

“Marty Supreme,” Jack Fisk and Adam Willis

“One Battle After Another,” Florencia Martin and Anthony Carlino

“Sinners,” Hannah Beachler and Monique Champagne

Mejor sonido

“F1” — Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo, Juan Peralta - GANADOR

“Frankenstein” — Greg Chapman, Nathan Robitallie, Nelson Ferreira, Christian Cooke, Brad Zoem

“One Battle Afte Another” — Jose Antonio Garcia, Christopher Scarabosio, Tony Villaflor

“Sinners” — Chris Welcker, Benny Burtt, Brandon Proctor, Steve Boeddeker, Felipe Pacheco

“Warfare” — Mitch Low, Ben Barker, Howard Bargroff, Richard Spooner

Mejor cortometraje británico animado

“Cardboard” — J.P. Vine, Michaela Manas Malina

“Solstice” — Luke Angus

“Two Black Boys in Paradise” — Baz Sells, Dean Atta, Ben Jackson - GANADOR

Mejor cortometraje británico

“Magid/Zafar” — Luis Hindman, Sufiyaan Salam, Aidan Robert Brooks

“Nostalgie” — Kathryn Ferguson, Stacey Gregg, Marc Robinson, Kath Mattock

“Terence” — Edem Kelman, Noah Reich

“This Is Endometriosis” — Georgie Wileman, Matt Houghton, Harriette Wright - GANADOR

“Welcome Home Freckles” — Huiju Park, Nathan Hendren

EE RISING STAR AWARD (voto del público )

Robert Aramayo - GANADOR

Miles Caton

Chase Infiniti

Archie Madekwe

Posy Sterling