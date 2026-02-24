Con documental lleva exigencia al Senado

MEDIANTE LA PROYECCIÓN especial del documental La libertad de Fierro, de Santiago Esteinou, en el Senado, César Fierro Reyna, protagonista de la historia y quien estuvo 40 años en una prisión de Estados Unidos por un homicidio que no cometió, busca llevar su exigencia para que las autoridades de Ciudad Juárez y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas den cumplimiento a las medidas de reparación integral recomendadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace dos años.

“Esa reparación ha sido parcial y caracterizada por una burocracia excesiva. En este momento, las medidas de ayuda emergente que le habían dado a César durante ocho meses ya terminaron. Así que nuevamente se queda sin ningún tipo de apoyo y reparación.

“Nuestra intención de ir al Senado es presentar la historia de César ante los legisladores y solicitar su apoyo para invitar a las autoridades del estado de Chihuahua a cumplir con lo que les recomienda la CNDH”, compartió a La Razón el director Santiago Esteinou.

El documental La libertad de Fierro tendrá una proyección especial hoy en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República a las 13:00 horas. Al final se realizará un conversatorio con la participación del director y César Fierro, además de los senadores Reyna Celeste Ascencio y Juan Carlos Loera.

El filme sigue la historia de César Fierro, quien fue sometido a tortura en 1979, lo que lo obligó a declararse culpable en EU. Con apenas 22 años fue condenado a muerte en Texas y pasó más de 40 años en prisión, de los cuales, más de 20 fueron en confinamiento solitario.

Fue liberado en mayo de 2020. Se retrata cómo fueron sus primeros días al salir de prisión y volver a México. Además, las secuelas que dejó el encierro.

“No tengo para comprarme mis medicamentos, la comida, la renta. Por ahora me apoya Santiago. Estoy recibiendo ayuda psicológica con una doctora a la que también le tengo que pagar”, dijo a este diario César Fierro, quien para Esteinou también es importante una reinserción integral, que además incluya programas o actividades que le permitan estudiar o capacitarse para laborar.

Con La libertad de Fierro, el director Santiago Esteinou también busca visibilizar la discriminación que viven las personas indocumentadas en EU y sobre cómo el acceso a la justicia es racista.

Proyección

Dónde: Auditorio Octavio Paz del Senado de la República (Madrid 62, Col. Tabacalera, acceso por puerta 4)

Horario: 13:00