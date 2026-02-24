Las FOTOS de Juan Semas y Pablo Alborán juntos donde confirman su romance

Pablo Alborán siempre ha destacado por ser un música muy reservado, que trata de mantener su vida sentimental ajeno a su presencia pública; sin embargo, recientemente se ha confirmado su romance con Juan Semas.

Apenas unos días atrás, Pablo Alborán visitó El Hormiguero y aunque en ese momento no soltó prensa sobre su vida privada, sí admitió que le gustan las relaciones largas donde se abre paso la cotidianeidad.

Tras esto, en una reciente publicación en la cuenta de Instagram de Juan Semas, podemos ver una serie de fotos donde el cantante parece estar muy cómodo con el círculo social del chico, quien dedicó unas emotivas palabras para quienes lo acompañaron a celebrar su cumpleaños 27.

"Gracias a mis padres por coger el coche para venir a Madrid a comer conmigo, gracias a mis abuelos por llamarme a las 8 de la mañana para felicitarme, gracias a mis amigos por esos audios, mensajes y llamadas a la distancia que levantan la sonrisa al cielo", comenzó el mensaje que acompañaba a la serie de fotos.

Lo que más llamó la atención fue el final, donde Juan comentó “y gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00″, dijo. Además, en las fotos podemos ver a ambos en momentos donde dejan ver que tienen bastante química.

Al parecer, los encuentros de Juan y Pablo comenzaron en verano de 2025. Pablo Alborán y Juan Sesma fueron vistos junto a un grupo de amigos en Torremolinos, donde disfrutaron de una comida en el restaurante Motocarro, ubicado en pleno centro de la ciudad malagueña, tierra natal del artista.

Sin embargo, en ese momento, no existía ningún tipo de relación sentimental entre ellos. Es más, bajo el relato de los testigos de la velada, el modelo se encontraba más cercano a otro de los allí presentes que al propio cantante.

Se dice que el inicio de su conexión tuvo lugar poco antes de finalizar el 2025 y el noviazgo se oficializó a mediados del mes de enero. Por ello, Juan Semas y Pablo Alboran parecen encontrarse actualmente en el momento más dulce de su relación.