Merlina temporada 3: Eva Green y Winona Ryder se unen al elenco

Ya inició el rodaje para la tercera temporada de Merlina y se ha revelado que Eva Green y Winona Ryder se incorporan a un reparto ya consolidado con figuras como Jenna Ortega o Catherine Zeta Jones, así como la participación de Tim Burton, quien ratificó su continuidad como director y productor ejecutivo.

A través de la cuenta oficial de Netflix, compartieron un clip de menos de un minuto donde podemos ver a dos hombres vestidos de chefs mientras bailan y destapan postres con los nombres de celebridades que se suman al elenco.

Wednesday season 3 is now in production.



Winona Ryder joins Jenna Ortega, Catherine Zeta-Jones, Eva Green, and all your faves. pic.twitter.com/fm6aGwUtvB — Netflix (@netflix) February 23, 2026

Desde Netflix, se reveló que la filmación de la tercera temporada de Merlina sigue en Irlanda, tras la integración de Winona Ryder al elenco. También Chris Sarandon y Noah Taylor, así como Oscar Morgan y Kennedy Moyer se integran.

La nueva temporada también contará con Eva Green, quien dará vida a Ophelia, la hermana de Morticia Addams.

“Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos. No digan que no se les advirtió”, indicaron los showrunners Al Gough y Miles Millar a Netflix.

Además, reconocieron el apoyo de sus seguidores: “Agradecemos a nuestro invencible elenco y equipo su continuo compromiso con la fatalidad y la tristeza. A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea: sus retorcidas teorías han inspirado pesadillas”.

Por otro lado, Tim Burton expresó su entusiasmo: “Estoy muy emocionado por volver para la tercera temporada y es genial reunirme con todo el elenco original. La incorporación de algunos amigos queridos y antiguos colaboradores míos, como Eva, Chris y Noah, hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado”, dijo.