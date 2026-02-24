Merlina temporada 3: Eva Green y Winona Ryder se unen al elenco

Ya inició el rodaje para la tercera temporada de Merlina y se ha revelado que Eva Green y Winona Ryder se incorporan a un reparto ya consolidado con figuras como Jenna Ortega o Catherine Zeta Jones, así como la participación de Tim Burton, quien ratificó su continuidad como director y productor ejecutivo.
A través de la cuenta oficial de Netflix, compartieron un clip de menos de un minuto donde podemos ver a dos hombres vestidos de chefs mientras bailan y destapan postres con los nombres de celebridades que se suman al elenco.
Desde Netflix, se reveló que la filmación de la tercera temporada de Merlina sigue en Irlanda, tras la integración de Winona Ryder al elenco. También Chris Sarandon y Noah Taylor, así como Oscar Morgan y Kennedy Moyer se integran.
La nueva temporada también contará con Eva Green, quien dará vida a Ophelia, la hermana de Morticia Addams.
“Esta temporada damos la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos profesores y desenterramos algunos secretos de la familia Addams que llevaban mucho tiempo ocultos. No digan que no se les advirtió”, indicaron los showrunners Al Gough y Miles Millar a Netflix.
Además, reconocieron el apoyo de sus seguidores: “Agradecemos a nuestro invencible elenco y equipo su continuo compromiso con la fatalidad y la tristeza. A los fans, les agradecemos su paciencia y sus voraces comentarios en línea: sus retorcidas teorías han inspirado pesadillas”.
Por otro lado, Tim Burton expresó su entusiasmo: “Estoy muy emocionado por volver para la tercera temporada y es genial reunirme con todo el elenco original. La incorporación de algunos amigos queridos y antiguos colaboradores míos, como Eva, Chris y Noah, hace que esta temporada sea aún más especial. Me siento muy afortunado”, dijo.