Muere Robert Carradine, papá de Lizzie McGuire y Hilary Duff lo despide con emotivo mensaje

El actor Robert Carradine murió a los 71 años. El actor estadounidense saltó a la fama por películas como La Venganza de los Nerds y por ser el papá de Lizzie McGuire en la serie homónima de Disney Channel que era protagonizada por Hilary Duff.

Fue la familia de Robert Carradine quien confirmó la información sobre el deceso del histrión, junto con su agencia de representación este 23 de febrero. Hasta ahora, no hay mayores reportes sobre la causa de muerte.

Robert Carradine, who previously starred in ‘Lizzie McGuire,’ has passed away at 71. pic.twitter.com/XSZOJClAl0 — Pop Crave (@PopCrave) February 24, 2026

Cabe mencionar que por años el famoso vivió con trastorno bipolar. Su última aparición pública fue el pasado 5 de noviembre durante el estreno en California de Sentimental Value.

“Estamos desconsolados por la pérdida de esta hermosa alma y queremos reconocer la valiente lucha de Bobby durante casi dos décadas contra el trastorno bipolar. Esperamos que su experiencia ilumine y anime a abordar el estigma asociado con las enfermedades mentales”, contó la familia en un comunicado.

“Es una enfermedad que pudo más que él, y quiero celebrarlo por su lucha contra ella, y celebrar su hermosa alma,” dijo Keith Carradine, el hermano del histrión en la misma publicación.

Hilary Duff se despide de Robert Carradine

La cantante y actriz Hilary Duff, quien protagonizaba Lizzie McGuire, realizó una publicación en Instagram donde aparece con el histrión y después con el resto del cast que conformaba a su familia en el programa.

"Esto duele. Es muy difícil afrontar esta realidad sobre un viejo amigo. Había tanta calidez en la familia McGuire y siempre me sentí tan cuidado por mis padres en pantalla", recordó.

“Estaré eternamente agradecida por eso. Estoy profundamente triste de saber que Bobby estaba sufriendo. Mi corazón sufre por él, su familia y todos los que lo amaban“, finalizó.

También Hallie Todd, quien interpretaba a la mamá de Lizzie, rindió tributo a Robert en sus redes sociales, donde le recordó con mucho cariño.

"Voy a extrañar mucho a mi dulce amigo. Era un amigo generoso y leal. Era valiente, fuerte, amable y tenía un malvado sentido del humor. Fue un campeón para la gente que amó y siempre quiso lo mejor para nosotros“, aseguró.

"Mi amistad con Bobby y su familia es probablemente mi regalo personal más preciado de trabajar en Lizzie McGuire. Él era mi familia en la pantalla y fuera de ella. Mi corazón, amor, fortaleza y oraciones están con su familia y seres queridos mientras navegan por esta enorme pérdida“, concluyó.