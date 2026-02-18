La cantante y actriz Hilary Duff regresa a los escenarios con su gira internacional The Lucky Me Tour, que incluye fechas en Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Además, la artista tendrá una esperada parada en la Ciudad de México.

El concierto se llevará a cabo el 12 de febrero de 2027 en el Palacio de los Deportes, uno de los recintos más emblemáticos de la capital. Los fanáticos podrán disfrutar de un espectáculo que combina sus nuevos temas con clásicos de los 2000, en una velada que promete ser inolvidable.

Además, la querida protagonista de Lizzie McGuire contará con dos invitadas especiales durante su paso por tierra azteca: La Roux y Lauren Spencer Smith.

La expectativa es alta y los boletos ya están disponibles en distintas fases de preventa. Conoce cuáles son los precios y cómo comprar las entradas.

Hilary Duff concierto CDMX: Precio y cómo comprar boletos

El concierto de Hilary Duff en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México (CMDX) está programado para el 12 de febrero de 2027.

La venta de boletos se llevará a cabo mediante Ticketmaster y se organizará en distintas fases. El proceso inició el 17 de febrero con la Venta Beyond a las 9:00 horas, seguida por la Preventa Priority a las 14:00 horas y la Venta LineUp a las 15:00 horas.

Posteriormente, este 18 de febrero se abrió la Preventa Banamex a las 11:00 horas. El 19 de febrero, a las 10:00 horas, se habilitará la Venta a Fans, mientras que la Venta General comenzará el 20 de febrero a las 11:00 horas.

En cuanto a los límites de compra, Ticketmaster estableció que los usuarios podrán adquirir hasta 4 boletos en las fases Beyond, Priority, LineUp y Fans; hasta 6 boletos durante la preventa Banamex; y un máximo de 8 boletos en la venta general.

Lo precios confirmados por la boletera oficial del concierto de Hilary Duff en Ciudad de México son:

Nivel A: $6 mil 658.80 MXN

Nivel B: $4 mil 652.50 MXN

Nivel C: $2 mil 455.25 MXN

Nivel D: $1,711.25 MXN

Nivel E: $1,091.25 MXN

Toma en cuenta que estos costos podrían variar, lo mejor es que consultes directamente la plataforma de Ticketmaster para comprar y consultar la disponibilidad.

¿Cuánto cuestan los Paquetes VIP y qué incluyen?

La zona AA del Palacio de los Deportes de la CDMX, la más próxima al escenario, está destinada a las personas que compren un paquete VIP. Es importante que sepas que estos paquetes tienen cupo limitado.

PAQUETE VIP 1: $16 mil 781 MXN

Boleto en zona premium

Tour por backstage

Acceso al soundcheck

Interpretación de una canción exclusiva

Foto grupal con Hilary Duff

Mercancía oficial exclusiva

Gafete VIP

Acceso anticipado

PAQUETE VIP 2: $14 mil 206 MXN

Boleto premium

Acceso al soundcheck con canción exclusiva

Foto grupal

Mercancía exclusiva

Gafete VIP

Acceso anticipado

PAQUETE VIP 3: $6 mil 835 MXN

Boleto premium

Paquete de mercancía exclusiva

Gafete VIP

Acceso anticipado

Si adquieres alguno de estos paquetes VIP desde la tienda oficial en línea de Hilary Duff, podrás obtener 15 por ciento de descuento en tu compra.