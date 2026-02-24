¿Quién es Juan Sesma? Pareja de Pablo Alborán

Juan Sesma y Pablo Alboran han llamado la atención tras darse a conocer que la pareja se encuentra en una relación sentimental, noticia que sorprendió a los seguidores del cantante y generó preguntas sobre el modelo español que ahora es su novio.

Fue la semana pasada que Juan Sesma y Pablo Alboran dieron a conocer su romance a través de una publicación en las redes sociales del modelo. “Gracias a mi novio por sacar las velas dos minutos antes de las 00:00“, expresó.

¿Quién es Juan Sesma?

Juan Sesma Garabayo es un modelo y actor de 27 años de edad que nació en Navarra y estudió en Barcelona, pero actualmente reside en Madrid, la misma ciudad que el cantante. Es además dueño de un perro raza caniche toy, por lo que comparte con su pareja el amor por los animales.

TE RECOMENDAMOS: Esto se sabe Las FOTOS de Juan Semas y Pablo Alborán juntos donde confirman su romance

El joven tiene formación en teatro musical e interpretación. En 2023, se graduó de la carrera de Diseño Gráfico, ilustración y fotografía en el IED Barcelona. Actualmente, se dedica a la venta de fotografía artística y en Instagram tiene una cuenta secundaria dedicada a este arte.

También pertenece a la agencia Wanted. Ha tenido distintos trabajos a lo largo de su vida; ha sido peón y operario de almacén, asistente de pintura en un estudio creativo e incluso ha hecho del rey Gaspar en la cabalgata de la localidad de Cintruénigo (Tudela, Navarra).

El fotógrafo ha participado una diversa cantidad de deportes como el senderismo, el esquí, el pádel surf, la canoa y la escalada. Si bien ya anteriormente se le había visto junto a Pablo Alborán, es hasta ahora que su relación se hizo pública.

Los encuentros de Juan y Pablo comenzaron en verano de 2025. Pablo Alborán y Juan Sesma fueron vistos junto a un grupo de amigos en Torremolinos, donde disfrutaron de una comida en el restaurante Motocarro, ubicado en pleno centro de la ciudad malagueña, tierra natal del artista.

Sin embargo, en ese momento, no existía ningún tipo de relación sentimental entre ellos. Es más, bajo el relato de los testigos de la velada, el modelo se encontraba más cercano a otro de los allí presentes que al propio cantante.

Se dice que el inicio de su conexión tuvo lugar poco antes de finalizar el 2025 y el noviazgo se oficializó a mediados del mes de enero. Por ello, Juan Semas y Pablo Alboran parecen encontrarse actualmente en el momento más dulce de su relación.