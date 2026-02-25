Brian Sarmiento ha acaparado la atención del público después de que en redes sociales comenzó a circular un video, por lo que ahora piden su salida del reality show, Gran Hermano en Argentina.

Y es que Brian Sarmiento ha destacado en la casa más famosa por su carácter directo y sin filtros. Aunque aseguró que no quería pasar desapercibido, nadie esperaba que llamara la atención del modo en que lo hizo.

¿Quién es Brian Sarmiento? ı Foto: IG: @bbriansarmiento

En un video que rápidamente se hizo viral en redes, podemos ver el momento en que el exfutbolista se quita la ropa enfrente de otros participantes sin importar que habían cámaras grabando y sobre todo, la incomodidad que podría generar en el resto.

La escena ocurrió en presencia de múltiples personas, incluidos tanto hombres como mujeres. En particular, Danelik, una reconocida influencer trans que también forma parte de la edición de este año, se encontraba presente.

La acción del jugador desató sorpresa y enfado entre los Internautas que aseguran que el famoso sobrepasó un límite al exponer así a terceras personas que no dieron su consentimiento para el espectáculo.

El polémico video de Brian Sarmiento por el que piden su expulsión de Gran Hermano ı Foto: Especial

Sarmiento ha generado bastante polémica desde que entró al programa. A las primeras horas tras su ingreso, ya había protagonizado un fuerte debate con otra competidora, lo que generó el temor de que Sarmiento pueda volverse un participante problemático.

También había adelantado que su personalidad podría causar conflictos, y parece que no modificará su modalidad de interacción a pesar de las críticas, pues sigue fiel a su identidad de ser “frontal y sin filtros” como él mismo se define.