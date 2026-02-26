A más de cuatro años de su fallecimiento, el nombre de Carmen Salinas, una de las actrices mexicanas más queridas por el público, ha vuelto a ser tendencia en redes sociales. Sin embargo, la razón no está vinculada a su trayectoria artística, sino a una serie de acusaciones que han generado polémica y desconcierto entre sus fans.

En el podcast Penitencia, conducido por Saskia Niño de Rivera, un recluso identificado como “Beto” aseguró que la actriz habría participado en rituales perturbadores con menores de edad.

Estas declaraciones fueron difundidas en video y ahora se han viralizado en plataformas digitales pues han desatado un intenso debate entre quienes consideran que son acusaciones falsas y quienes creen en las palabras del hombre.

Aseguran que Carmen Salinas hacía rituales con bebés | VIDEO

El testimonio de “Beto” en el podcast Penitencia ha sido el detonante de la controversia que envuelve a Carmen Salinas. Durante la entrevista, el hombre relató que desde niño fue víctima de abandono y maltrato, lo que lo llevó a involucrarse en actividades criminales.

En ese contexto, afirmó haber conocido a figuras del espectáculo y la política, entre ellas Carmen Salinas. “Empecé a convivir con mucha gente del medio, te lo vuelvo a repetir: Carmelita Salinas…”, declaró el interno.

Carmen Salinas ı Foto: larazondemexico

La acusación más grave surgió cuando aseguró que la actriz compraba niños para realizar sacrificios: “Carmelita Salinas decía que era católica, ¿no? Y te compraba a los niños e iba y hacía sus sacrificios en Catemaco”. Estas palabras, que contrastan con la imagen maternal y religiosa que la actriz proyectó en vida, han generado indignación y sorpresa entre los fans de la famosa.

El episodio del podcast fue posteriormente editado en YouTube para eliminar el fragmento en el que se mencionaba a Carmen Salinas, pero usuarios rescataron el video original y lo difundieron en redes sociales, donde rápidamente se viralizó

Además, “Beto” mencionó otros nombres, pero en la grabación fue muteado; sin embargo, en redes sociales usuarios afirman que se refirió a Héctor Suárez, Alejandro Fernández y Juan Soler, entre otros.

Es importante subrayar que estas acusaciones no cuentan con pruebas oficiales ni investigaciones que las respalden. Se trata de un testimonio que, sin embargo, ha tenido un fuerte impacto en la población mexicana.

Diversos medios han retomado la historia, y figuras públicas como Gabo Cuevas han salido en defensa de la memoria de Carmen Salinas, calificando las declaraciones como falsas y ofensivas.