Muere asesinado integrante de Grupo Arraigado; tenían canciones dedicadas a La Mayiza

La violencia volvió a golpear al regional mexicano el miércoles 25 de febrero cuando Julio César Beltrán, integrante de Grupo Arraigado, fue asesinado en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con medios locales, el ataque ocurrió alrededor de las 16:30 horas, cuando el músico circulaba por el Malecón Viejo y fue interceptado por sujetos armados que dispararon contra su vehículo.

La noticia conmocionó a la escena musical, pues el grupo se había vuelto popular dentro del género de corridos en los últimos años. Algunas de sus letras hacían referencia a facciones del crimen organizado como La Mayiza.

Muere asesinado integrante de Grupo Arraigado; tenían canciones dedicadas a La Mayiza

La muerte de Julio César Beltrán fue confirmada por Grupo Arraigado a través de redes sociales, donde compartieron mensajes de despedida y dolor.

“Hombre íntegro y responsable, dedicó su vida al bienestar de su familia, siendo ejemplo de rectitud, compromiso, rectitud y amor incondicional hacia sus hijos”, lo describieron sus compañeros.

Además, resaltaron su pasión por la música: “Apasionado de la música, encontró en el acordeón y en a la composición el lenguaje perfecto para expresar su sentir. Como músico, honró el legado de su padre, esforzándose siempre por conducirse como un hombre fino, de valores firmes y principios inquebrantables”.

Comunicado de Grupo Arraigado sobre el asesinato de su acordeonista ı Foto: IG grupoarraigadooficial

El ataque armado contra el acordeonista de Grupo Arraigado se suma a una serie de hechos violentos que han afectado a intérpretes del regional mexicano, un género que en los últimos años ha estado marcado por la relación de algunos proyectos con narrativas del narcotráfico.

Medios locales reportaron que los agresores aprovecharon que el vehículo de César Beltrán se encontraba detenido en un semáforo para disparar en repetidas ocasiones.

Mientras algunos fanáticos recordaron la pasión del joven por el acordeón, otros señalaron que la temática de las canciones de Grupo Arraigado pudo haberlos expuesto a situaciones de peligro.

Grupo Arraigado y sus canciones dedicadas a La Mayiza

Grupo Arraigado fue fundado en 2024 en Culiacán, Sinaloa, y se caracteriza por interpretar corridos que narran historias de la vida criminal en la región.

Entre sus temas más comentados se encuentran aquellos dedicados a La Mayiza, una facción del narcotráfico que ha sido señalada como una de las más temidas.

Algunos títulos son “Judas”, “Los Rumores”, “Sigo Pa Delante”, “Los Rugrats”, “Escuela Zambada” (con una clara referencia al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada), “El Sombrerito”, entre otras.