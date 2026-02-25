¿Por qué relacionan a Peso Pluma con el CJNG?

Peso Pluma se ha convertido en uno de los personajes más polémicos, después de que el pasado domingo se diera a conocer la muerte de El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que desató bloqueos alrededor de la República Mexicana y preocupación entre la ciudadanía.

¿Qué tiene que ver Peso Pluma con la narco cultura y El Mencho?

Tras la muerte del líder del CJNG, en redes sociales se ha desatado un debate sobre el consumo de películas y canciones relacionados con temas de narcotráfico y fueron señalados los corridos tumbados, donde figura como uno de los representantes principales el cantante Peso Pluma.

El drástico cambio de look de Peso Pluma ı Foto: IG: @pesopluma

Y es que el artista también conocido como Doble P hace referencia a personajes y símbolos relacionados con el crimen organizado, lo que ha generado interpretaciones directas.

En ese sentido, el famoso hace menciones directas o indirectas a líderes criminales, así como uso de lenguaje propios de la narco cultura y finalmente, escenarios que evocan un estilo de vida lujoso gracias a estas prácticas.

Por su parte, el artista ha declarado en entrevistas que sus composiciones no son necesariamente una apología al crimen, sino que una manera de reflejar las realidades sociales, a pesar de que esto mismo ha valido que muchos lo acusen de tener nexos con el crimen organizado.

Además, Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del famoso, ha recibido amenazas en el pasado, pues en septiembre de 2023 tuvo que cancelar una serie de conciertos en Tijuana después de que se expusiera una narcomanta con su nombre firmada supuestamente por el CJNG.

¡Parece que a Peso Pluma le gustan las emociones fuertes! Su novia podría ser nieta de 'El Azul' 😰😘 https://t.co/orZxewkk8J — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 28, 2024

También hay quienes recuerdan que antes de su relación con Kenia Os, Peso Pluma estuvo relacionado con Diana Esparragoza, conocida por ser familiar de El Azul, quien fue líder del Cártel de Sinaloa junto con El Chapo Guzmán.

En sus últimas publicaciones en redes sociales, abundan comentarios donde cuestionan a Peso Pluma y los temas que utiliza para su música, al criticar la mención de narcotraficantes en sus temas. Te dejamos algunos comentarios de Internautas: