Kanye West, también conocido como Ye, vuelve al país azteca este 2026 con dos conciertos en la Plaza de Toros México.

El rapero estadounidense regresa tras casi 20 años de ausencia en los escenarios mexicanos, por lo que los shows serán, sin duda, muy especiales para los fans. Además, esto abre la posibilidad de que artistas nacionales se sumen como invitados estelares.

Entre los nombres que más han resonado está el de Peso Pluma, quien en los últimos años es considerado uno de los exponentes más importantes del regional mexicano y la música urbana.

¿Peso Pluma será uno de los invitados estelares de Kanye West en México?

Peso Pluma y Kanye West ya han colaborado antes

La colaboración entre Kanye West y Peso Pluma ya es una realidad. Ambos participaron en el tema “Gimme A Second 2″, junto a Rich The Kid. La canción se estrenó en 2025 y se volvió en poco tiempo un fenómeno viral en plataformas digitales.

Por este antecedente, el público ve muy probable que los cantantes interpreten juntos este tema en la Plaza de Toros México este 30 y 31 de enero. El verlos en vivo, juntos, es uno de los momentos más esperados por los fanáticos.

Kanye West y Peso Pluma son vistos juntos en el estudio este enero de 2026

La relación artística entre los intérpretes no se detuvo en esa primera colaboración. A principios del mes de enero de 2026, Kanye West y Peso Pluma fueron captados trabajando codo a codo en un estudio de grabación.

Las imágenes difundidas en redes sociales, y recientemente compartidas por el propio cantante de corridos tumbados, confirmaron que el encuentro formaba parte de las sesiones de Wheels Fall Off, el nuevo proyecto musical de Ye.

Este acercamiento refuerza la idea de que Peso Pluma podría ser uno de los invitados estelares en los conciertos de México. De ser una realidad esta presentación en vivo sería un hito para la música latina y un símbolo del alcance global que ha logrado el regional mexicano.

¡Ver para creer! 🤯 El mundo de la música ha quedado paralizado tras filtrarse un nuevo vistazo de una de las colaboraciones más inesperadas. 🎤 Peso Pluma y Kanye West han sido captados trabajando codo a codo en un estudio de grabación. El encuentro forma parte de las sesiones… pic.twitter.com/VQmM5WwH0w — La Razón de México (@LaRazon_mx) January 3, 2026

No obstante, hasta el momento, se desconoce si Peso Pluma será uno de los invitados estelares de Kanye West durante sus dos conciertos en la Ciudad de México.

¿Cuándo se realizarán los conciertos de Kanye West en México?

Kanye West, también conocido como Ye, se presentará en la Plaza de Toros México los días 30 y 31 de enero de 2026. El recinto se encuentra en Cerrada Augusto Rodin 130, Colonia Ciudad de los Deportes, Alcaldía Benito Juárez, CDMX. Puedes ubicarla con facilidad porque está frente al Estadio Azulgrana.