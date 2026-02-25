¿Qué enfermedad tenía ‘El Mencho’? Esto sabemos

Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” fue localizado en un cabaña que se encuentra alejada de la ciudad y entre los árboles, en Tapalpa Country Club, durante un operativo realizado por las fuerzas federales.

Dentro de la cabaña se encontró una caja de Tationil Plus 3000 MG, un medicamento en refrigeración que contenía las indicaciónes de uso de las ampolletas, por lo que la salud del capo volvió a ser un tema de conversación.

Las ampolletas de Tationil Plus 3000 MG son utilizadas para diversas afecciones y de manera estética, e incluso ayudan a que el hígado pueda eliminar toxinas y xenobióticos.

Caja de medicamento encontrado en la cabaña de "El Mencho" ı Foto: Valente Rosas / Especial La Razón

¿Qué enfermedad tenía ‘El Mencho’?

En febrero del 2025 el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que Nemesio Oseguera Cervantes padecía de algún tipo de deficiencia renal.

De acuerdo con García Harfuch, no se tenía conocimiento de algún padecimiento nuevo que podría tener “El Mencho”, pues no se tenía información sobre si este se encontraba grave de salud o no, como se había especulado en ese entonces.

Deficiencia renal ı Foto: Especial

Desde 2024 circulaba una versión en la que se aseguraba que Nemesio Oseguera Cervantes había fallecido por complicaciones con la enfermedad renal que padecía, esto debido a que en Tinaja de Vargas, Tanhuato, Michoacán se hizo una fiesta patronal en la que se colocó su fotografía y la de Javier Guerrero Martínez.

Fotografía de Javier Guerrero Martínez y Nemesio Oseguera Cervantes durante fiesta patronal ı Foto: Redes Sociales

De acuerdo con la información que se conoce, “El Mencho” tenía problemas renales desde el 2019, por lo que incluso se construyó un hospital privado en Villa Purificación, Jalisco para que el fundador del CJNG pudiera recibir atención médica.

Pese a que se afirmaba que este hospital fue construido con dinero proveniente del CJNG, el gobierno municipal de Villa Purificación, Jalisco, dijo que este centro de salud solamente contaba con insumos para atención primaria, y no con equipo médico especializado.

Centro de salud Alcihuatl ı Foto: Especial

¿Qué es Tationil Plus 3000 MG y para qué sirve?

Tatinoil Plus es un medicamento desarrollado por Swiss Healthcare Pharmaceutical Ltd que puede ser administrado vía intravenosa e intramuscular, y contiene glutatión reducido (GSH) y vitamina C.

Glutatión es un antioxidante endógeno y tripéptido de glutamato, cisteína y glicina, y estos ayudan a neutralizan los radicales libres y protegen contra el daño celular, además ayudan para que el hígado pueda eliminar toxinas y xenobióticos.

Además refuerza el sistema inmune, aumentan las defensas contra infecciones, mejora el rendimiento muscular, y favorece el aumento de los niveles de GHS, pues estos niveles disminuyen cuando se tiene una mala nutrición, por toxinas o por el estrés.

Tationil Plus 3000 MG ı Foto: Captura de pantalla

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.