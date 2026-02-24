CIRT reconoce trabajo del Gabinete de Seguridad para salvaguardar a la población tras muerte de ‘El Mencho’.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) destacó la actuación de las Fuerzas Armadas y el Gobierno federal después de la reacción violenta del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En un comunicado, también felicitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum, así como a Gabinete de Seguridad de México por su trabajo para salvaguardar la integridad de la población y garantizar condiciones de seguridad.

“Su intervención permitió brindar certidumbre a las familias mexicanas y mantener la estabilidad en momentos que exigían respuesta inmediata y profesional”, indicó la CIRT.

Ante el panorama de seguridad en el país, la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión aseguró que los medios seguirán siendo un puente de confianza entre instituciones y ciudadanía, y un espacio de unidad en los momentos que más lo requieren.

“En cada emergencia, contingencia o situación de riesgo, nuestros medios cumplen su misión de servicio público: unir, orientar y mantener comunicada a la población, siempre con estricto apego a la ley y a los más altos estándares éticos”, señaló.

Por último, reiteró su disposición de colaborar con el Gobierno de México en la difusión de información verificada y de utilidad social.

El pasado domingo 22 de febrero de 2026, las Fuerzas Armadas realizaron un operativo para la detención de Rubén Oseguera Cervantes; sin embargo, la réplica violenta del CJNG obligó a los elementos del Ejército Mexicano a responder la agresión.

El operativo terminó con el abatimiento de “El Mencho”, uno de los criminales más buscados en todo el mundo. Estados Unidos llegó a ofrecer 15 millones de dólares por información que ayudara a su captura.

La respuesta a la muerte del líder del CJNG fue la generación de violencia, con bloqueos carreteros y quema de negocios y vehículos en al menos 7 estados de la República.

Las autoridades mexicanas aplicaron acciones concretas para la pacificación de las zonas en donde se registraron hechos violentos. Ahora, la mayoría de los bloqueos ya han sido retirado y poco a poco se retoma la paz en México.

