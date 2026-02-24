Zar antidrogras felicita a Ejército mexicano por operativo contra ‘El Mencho’

Funcionaria estadounidense y el embajador Ronald Johnson se reunieron con el gabinete de seguridad

La zar antidrogas de Estados Unidos, Sara Carter, viajó a México para reunirse con las Fuerzas Armadas a las que extendió una felicitación por el operativo que llevó a la ejecución del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’.

Fue hacia las 13:00 horas cuando la directora de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas llegó a Palacio Nacional, junto al embajador Ronald Jonhson.

En el inmueble, se reunieron con el general secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y el de Marina, Raymundo Morales, así como con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“Se reunieron con líderes militares y de seguridad mexicanos para felicitarlos por la exitosa operación contra Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera Cervantes, quien lideró el CJNG, una organización terrorista extranjera responsable del tráfico de drogas ilícitas a Estados Unidos y de amenazar nuestra seguridad nacional”, dijo en un comunicado la oficina.

Today, ONDCP Director Sara Carter and U.S. Ambassador Ronald Johnson met with Mexican military and security leadership to commend them on the successful operation targeting Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes. “El Mencho” led Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a Foreign… pic.twitter.com/D4Iiw7UG8B — ONDCP (@ONDCP) February 25, 2026

En el pronunciamiento, se mencionó que el presidente estadounidense, Donald Trump, cumple con el compromiso de fortalecer la seguridad nacional.

En la reunión también estuvieron presentes la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y el subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, Roberto Velasco.

MSL