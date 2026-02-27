Scream 7 trae nostalgia a 30 años de la saga

Para esta séptima parte, regresar la franquicia de Scream a sus inicios no era mala idea, y menos con la reaparición de sus protagonistas originales, al menos los que han sobrevivido. En términos generales y sin ser demasiado exigentes con la congruencia a nivel de ejecución en las persecuciones y similares, la propuesta resulta bastante entretenida a la hora de atender el juego de “adivina quién es el asesino”, que siempre le ha servido como base.

A este recurso ahora se añade el uso de la Inteligencia Artificial como un aspecto agregado para confundir a las víctimas, similar al del modulador de voz que siempre ha estado presente.

El Dato: EN EL ESTRENO, activistas propalestinos protestaron afuera del estudio Paramount en Los Ángeles por el despido de Melissa Barrera.

Pese a lo anterior, la saga fue mucho más que eso en sus dos primeras entregas, en las cuales Wes Craven consolidó el concepto Scream. Lo genial estuvo en cómo dentro de la ficción hacían conscientes a sus personajes de las reglas tradicionales del cine de terror juvenil, para no sólo satirizarlas, sino aplicarlas dándoles la vuelta, generando así retorcidas y burlonas formas de muerte, que de paso transgredían el estereotipo del slasher.

Por desgracia, ahora en Scream 7 eso lo reducen a rutinarias referencias a clásicos del género, incluyendo menciones obvias y, por lo mismo, poco graciosas.

De manera que, tras un preludio mucho más cercano a lo que definiría el resto de la saga, haciendo escarnio de la figura del propio fan, y que termina por ser lo mejor logrado de esta película, ahora nos encontramos con una Sidney Prescott, una vez más interpretada por Neve Campbell, quien, como en los perfiles de scream queens que bien se han delineado en libros como Grupo de apoyo para final girls de Grady Hendrix, vive negándose a hablar con su hija sobre su pasado, como si éste no fuera más que público.

Esta negación aunada a su paranoia provoca constantes discusiones con su hija, quien en consecuencia desarrolla una personalidad un tanto insegura. Algo que se verá acentuado con la irrupción de un Ghostface, cuya identidad no tarda en ser revelada, aunque parece imposible que sea quien dice ser.

Es en lo anterior donde surge la principal apuesta del director Kevin Williamson (guionista de diversas producciones de la franquicia), para darle a la fórmula un poco de frescura y trasfondo al aludir al tema de las madres sobreprotectoras, pero falla al abordarlo con torpeza entre asesinatos olvidables y penosos villanos.

Scream 7, que llegó ayer a las salas de cine mexicanas a 30 años de la primera entrega, sólo se sostiene como producto genérico de entretenimiento, y es en mucho gracias a la nostalgia, pero es todo.

Personajes de esta entrega

- Sidney Prescott

Actriz: Neve Campbell

- Gale Weathers

Actriz: Courteney Cox

- Chad Meeks-Martin

Actor: Mason Gooding

- Mindy Meeks-Martin

Actriz: Jasmin Savoy Brown

-Voz de Ghostface

Actor: Roger L. Jackson