Karina Puente es hospitalizada tras rumores de divorcio con Adrián Marcelo

Karina Puente puso en alerta a sus seguidores de Instagram después de compartir una serie de fotografías desde la cama de un hospital, tras haber sufrido un accidente. Rápidamente, destacó la ausencia de Adrián Marcelo en el entorno de la maquillista.

Y es que aunque todo parece indicar que Adrián Marcelo y Karina Puente ya no son pareja desde hace tiempo, esto no ha sido confirmado por ellos de manera contundente. Ahora, la joven se grabó desde la cama de un hospital y reveló que tuvo un accidente.

#Espectáculos >> 📲‼️ La pareja de @adrianm10, Karina Puente encendió las alarmas al publicar un video desde el hospital durante la madrugada del 3 de marzo, donde explicó que sufrió una caída y por ello recibió atención médica.



🤫💬 Hasta ahora, su esposo, no ha emitido ningún… pic.twitter.com/vBv4OSx4Jp — Infórmate y + (@InformateyMas) March 3, 2026

“Oigan, me caí”, comenzó ella y en otra historia agregó “fue fractura” antes de mostrar su brazo enyesado. Por su parte, el influencer se ha mostrado despreocupado y ha publicado con normalidad sin hacer mención de lo que le pasó a quien sería su ex esposa.

¿Adrián Marcelo y Karina Puente se divorciaron?

Fue en enero del 2026 que Adrián Marcelo dio a entender que se había separado de Karina Puentes después de meses de rumores. A pesar de ello, el famoso eliminó la publicación donde hablaba de su soltería.

En la imagen, aparecía una residencia y una frase escrita por el conductor; “Los 4 años más infelices de mi vida, los viví aquí”, expresó, “nunca se casen, raza” fue el mensaje final para su público.

NUNCA SE CASEN



Adrián Marcelo compartió la siguiente historia en sus redes sociales que minutos después eliminó.

Al parecer el comediante ya hizo oficial su divorcio. pic.twitter.com/VpizHLHWkv — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 9, 2026

Cabe mencionar que en su cuenta de Instagram, Karina ya no tiene fotos con el comediante y tampoco se siguen mutuamente, lo que ha llevado a especulaciones de la causa por la que terminó su matrimonio.

La relación entre Adrián Marcelo y su esposa dio de qué hablar después de que el comediante entró a La Casa de los Famosos México en 2024, pues realizaba declaraciones tachadas de crueles donde mencionaba a su mujer.

Además, habían rumores de que la mujer había engañado al famoso con su instructor de gimnasio. El propio Adrián llegó a ventilar que atravesaban un momento complicado como pareja porque él no podría embarazar a su esposa.

También en septiembre del 2025, el conductor se sinceró en una entrevista: “Fueron los riesgos que yo tomé al obsesionarme con mi trabajo y satisfacer la imagen que se tenía de mi de irreverente”, lamentó sobre su crisis matrimonial.