Adrián Marcelo se burla de la caída de El Mencho y lo tunden en redes sociales

Adrián Marcelo se burla de la caída de El Mencho

Adrián Marcelo se volvió tendencia en redes sociales tras un comentario por la muerte de Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quien fue abatido este 22 de febrero durante un operativo de las fuerzas federales.

El comediante reaccionó con su característico humor sin filtro a la detención de El Mencho, aunque actualmente dichas publicaciones se encuentran borradas, por lo que Adrián Marcelo se retractó respecto a lo que dijo.

¿Qué dijo Adrián Marcelo sobre El Mencho?

A pesar de que esta no es la primera vez que el comediante regiomontano hace este tipo de declaraciones, los Internautas insistieron en que en esta ocasión se había excedido por el ambiente de tensión que ha generado la noticia de la muerte del exlíder del CJNG.

Y es que el histrión reaccionó con bromas a la noticia de la supuesta detención del narcotraficante al hablar de un posible desabasto de sustancias ilícitas en los centros nocturnos por lo ocurrido al capo.

“Raza, ustedes que le saben a todo, me tengo que preocupar con lo del Mencho? Es decir, sí van a seguir vendiendo perico en los antros, no? Somos un ching* de adictos a esa madre, me preocupa que ya no haya o que dejen de vender”, comenzó.

Si te la "regalan" para que te preocupas por saber si la seguirán "vendiendo" en los antros.



Hoy si te viste muy pendejo. https://t.co/cFXe9EOTOC pic.twitter.com/wiEETKJa9h — Ante (@HazFabio) February 22, 2026

Y agregó que esto le preocupa especialmente por la Copa del Mundo, el próximo evento futbolístico del país: “Sobre todo por que viene el Mundial, luego qué nos vamos a meter con los coreanos y así. Ni modo que nada más mota, esa ya no me pega tanto”, dijo.

Anteriormente, ya había hablado sobre el consumo de drogas en varias ocasiones: “Mucha gente cree que por ser drogadicto, yo contribuyo a la descomposición social de este país y quiero nada más aclararles algo: A mí la cocaína me la regalan, búsquense otro culpable. Buenas tardes”, dijo.

La publicación del creador de contenido fue rápidamente eliminada, pero en redes sociales señalan las declaraciones como un chiste sin gracia y contado en un mal momento, sin mencionar su consumo de sustancias ilícitas. Te dejamos algunas reacciones: