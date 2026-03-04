Ana Luisa Peluffo: Así se veía de jóven | FOTOS

Este miércoles se confirmó que la actriz del cine de oro, Ana Luisa Pelufo murió a los 96 años de edad en su rancho de Jalisco, su funeral se realizó de manera íntima y privada, de acuerdo con un comunicado.

Ana Luisa Peluffo destacó durante su juventud por su participación en películas como Flores de Papel, que fue presentada en el 28° Festival Internacional de Cine de Berlín, y también por ser la primera artista mexicana en hacer un desnudo público en 1955 en la película La Fuerza del Deseo.

Durante su carrera como actriz de cine, Ana Luisa Peluffo apareció en más de 200 películas y en algunos programas de televisión del 2003 al 2014, así como en novelas e incluso en obras de teatro.

Comunicado de la muerte de Ana Luisa Peluffo ı Foto: Especial

Fotos de Ana Luisa Peluffo de jóven

Ana Luisa Peluffo es reconocida no solamente por el talento como actriz que demostró en la pantalla grande de la época del cine de oro mexicano, sino también por la belleza física que la caracterizaba.

Ana Luisa Peluffo ı Foto: Especial

La carrera artística de Ana Luisa Peluffo comenzó en 1953, cuando apareció en la película Orquídeas para mi Esposa, y tan solo dos años después logró obtener un papel protagónico.

Ana Luisa Peluffo ı Foto: Especial

Siempre que se habla sobre Ana Luisa Peluffo, sin duda alguna la actriz es recordada por haber roto tabúes propios de la época al hacer un desnudo cuando participó en La Fuerza del Deseo.

Ana Luisa Peluffo ı Foto: Especial

Pero esta no fue la única ocasión en que la actriz realizó desnudos durante alguna película, pues de nueva cuenta lo hizo en la película de 1980 Perro Callejero, y de nueva cuenta en 1982 en la película La Combi Asesina.

Ana Luisa Peluffo ı Foto: Especial

Ana Luisa Peluffo protagonizó la película La Diana Cazadora en 1957, por lo que incluso muchas personas llegaron a pensar que la escultura con el mismo nombre que se encuentra en la CDMX había sido hecha a la imagen y semejanza de la actriz.

Ana Luisa Peluffo ı Foto: Especial

La última aparición en la pantalla de Ana Luisa Peluffo fue en 2014, cuando participó en la serie El Mariachi, y posteriormente se alejó de la vida pública para permanecer rodeada de sus familiares y seres queridos.

Ana Luisa Peluffo ı Foto: Especial

Además de su vida en la pantalla grande, Ana Luisa Peluffo fue parte del Ballet Acuático del Club deportivo Chapultepec, pero debido a que ella y su familia se mudaron, esta no pudo continuar con su vida deportiva.

Ana Luisa Peluffo ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.