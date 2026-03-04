Dross asegura que el CJNG le pidió un favor para El Mencho: ‘Comprendí que era serio’ | VIDEO

Dross asegura que el CJNG le pidió un favor para El Mencho

El creador de contenido Dross reveló que en septiembre del 2023 recibió un correo que habría sido firmado por el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) donde le pedían un favor para la hija de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, líder del cartel.

Dross asegura haber recibido una petición del CJNG

Fue a través de un reciente video de YouTube que Dross habló de una experiencia cercana que tuvo con el narcotraficante mexicano y su equipo. “7 de los hechos más extraños que rodean a El Mencho”, dice el título que habla de supuestos crímenes reales.

“En septiembre del año 2023 recibí un email de un grupo en Jalisco. Afirmaban ser suscriptores y fans de mi canal, cosa no rara ya que en México está la mayor parte de mi audiencia”, comenzó a narrar el veterano de YouTube.

Siguió: “Pero el mensaje se tornó extraño, decían ser integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación y querían un detalle para su jefe, el hoy fallecido Mencho, en forma de saludo“,

La petición incluía el nombre de Laisha Oseguera González, hija menor del capo, quien en ese entonces cumplía 22 años de edad. De este modo, esperaban recibir un video del youtuber donde enviara una felicitación a la joven.

Tras la solicitud, el actor recibió una suma de dinero importante en su cuenta de PayPal, la cual rechazó de acuerdo con sus declaraciones: “Días después me llegó un giro cuantioso vía PayPal y me tomo la libertad de mostrar la captura editada. Venía con el mensaje, ‘Vamos, Dross, solo un saludo’”, recordó.

“En ese momento comprendí que era serio. Nadie ajeno ofrecería esa clase de dinero por adelantado”, señaló el creador de contenido, quien dice que tras rechazar la oferta no fue contactado de nuevo por el CJNG.

En ese sentido, finalizó: “No volvieron a contactarme y no hubo amenazas ni nada. Quedó como una anécdota que se suma a las tantas que he tenido como creador de contenido”, precisó Dross sobre su experiencia con el CJNG.