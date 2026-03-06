Corey, hijo de Rick Harrison del ‘Precio de la Historia’, sufre accidente en México y pide donaciones: ‘Voy a morir’

Corey, hijo de Rick Harrison del ‘Precio de la Historia’, sufre accidente en México y pide donaciones

Corey Harrison de El precio de la historia solicitó donaciones después de haber sufrido un accidente en moto en México. El hijo de Rick Harrison compartió con sus seguidores que tuvo que someterse a varias operaciones que han mermado su capacidad económica.

Es por ello que a través de redes sociales, Corey Harrison ha decidido pedir ayuda a sus seguidores con donaciones después de su accidente. Incluso, existe ahora un GoFundMe, iniciado por uno de los mejores amigos del famoso.

¿Qué le pasó a Corey Harrison?

Se dio a conocer que el hijo de Rick Harrison necesita ayuda económica después de su accidente en motocicleta, pues se busca cubrir 100 mil dólares, es decir, alrededor de un millón 700 mil pesos “en facturas médicas y gastos relacionados tras un grave accidente en Tulum que lo dejó luchando por su vida”.

“Los cirujanos drenaron casi tres litros de sangre de su cavidad torácica. Corey se sometió a tres cirugías que le salvaron la vida y pasó 18 días más en el hospital, luchando por recuperarse”, explican en la página de donaciones.

Fue en enero que el famoso hizo público su accidente. En las fotos, podemos verlo con golpes en la cara y también acostado en la camilla de un hospital con ambas manos vendadas. Otra imagen muestra a detalle el estado de su caja torácica e indica los lugares en los que ocurrió la lesión.

“Lo he vuelto a hacer y choqué la moto antes de la boda de mi padre dos veces en mi vida”, comenzó el hombre con un toque de humor que dejó ver que su ánimo se encuentra intacto pese al accidente. Sin embargo, lo siguiente que mencionó fue mucho más serio: “Nunca me había equivocado así. Me rompí once costillas o cosas en las costillas”, explicó.

Después, decidió hacer una nueva broma: “Me siento como Forrest Gump. Siento haberme perdido tu boda, papá. Haremos un episodio sobre eso en el programa de Corey Harrison”, dijo.

I’ve done it again and crashed a bike before my dad’s wedding twice in my life. I’ve never messed up like this before. I broke 11 ribs or 11 things in my ribs. I feel like Forrest Gump. Sorry I missed your wedding, Pops. We’ll do an episode about it on the Corey Harrison show pic.twitter.com/bbrqzwVyuu — corey harrison (@corey_harrison) January 26, 2026

Tras accidentarse antes de la boda de su padre en Tulum, se revelaron más detalles sobre lo que le pasó y el costoso tratamiento médico que recibió.

“Al día siguiente, sus niveles de oxígeno se desplomaron a niveles peligrosamente bajos. En un momento desgarrador que nos conmovió profundamente, Corey nos miró y dijo: ‘Voy a morir aquí. No tengo dinero para seguir pagando a esta gente’. Sabíamos que no podíamos permitirlo”, escribió Aaron, amigo de Rick.