Pola Weiss, la artista que imaginó el mundo de pantallas

La historia de una artista adelantada a su tiempo llega a las salas de cine con el documental Pola Weiss, dirigido por Alejandra Arrieta, una obra que rescata la vida y legado de quien es considerada pionera del videoarte en México y una de las creadoras más disruptivas del siglo XX. La película, que se estrenó en complejos de Cinemex y recintos culturales del país, es el resultado de una investigación profunda que busca devolver a Weiss el lugar que merece dentro de la historia del arte contemporáneo.

El proyecto nació a partir de la investigación académica de Alejandra Arrieta, quien durante su maestría descubrió el trabajo de la artista y decidió explorar su archivo personal. “Está vinculado con mi investigación de maestría. Conocí su obra y tuve que venir a México para revisar su archivo y escoger piezas para una exposición en Londres; ese encuentro con el archivo detonó la idea de hacer el documental”, explicó la directora en entrevista con La Razón.

Para la realizadora, la figura de Weiss representaba un vacío histórico que debía ser abordado. “Muy pronto me di cuenta de la importancia que tenía como personaje histórico para nuestro país. Sus aportaciones son valiosas para toda la historia del arte, pero no existía una biografía como tal”, señaló Alejandra Arrieta.

Ese hallazgo impulsó una investigación titánica que duró más de dos años. Durante ese tiempo, la cineasta visitó constantemente el archivo de la artista para revisar diarios, cartas y documentos personales. “Fueron como dos años de estar visitando su archivo una o dos veces por semana. Leí todos sus diarios y cartas; son cerca de 40 cajas llenas de material”, recordó.

El acceso a ese acervo permitió desmontar varios mitos alrededor de Weiss, quien durante años fue vista como una creadora excéntrica o incomprendida. Según Arrieta, el archivo demuestra que su obra estaba sustentada en una reflexión profunda sobre el lenguaje audiovisual.

El documental también revela el contexto cultural y político que rodeó su trabajo. Pola Weiss fue una artista que exploró la relación entre tecnología, cuerpo e identidad femenina en una época en la que estas discusiones apenas comenzaban. Su obra anticipó debates que hoy forman parte de las discusiones contemporáneas sobre feminismo, medios y cultura visual.

Más allá de contar la historia de una artista, Arrieta espera que las nuevas generaciones descubran la relevancia de Weiss. “Pola fue precursora en la manera en que integramos el video y las pantallas a nuestra vida cotidiana”.