Farid Dieck y Jessica Fernández, dos populares creadores de contenido de México, celebraron su boda religiosa este fin de semana, por lo que fue uno de los eventos más comentados en redes sociales.

La pareja, que hace unos meses enfrentó críticas por su relación, finalmente se dio el “sí” en una ceremonia llena de coloridos detalles y algunos números musicales. Hace tan sólo una semana, formalizaron su unión por lo civil, y ahora compartieron con familiares y amigos la celebración que marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Te contamos cómo se vivió.

Así fue la boda de Farid Dieck y Jessica Fernández | FOTOS

Farid Dieck y Jessica Fernández se casaron por la Iglesia este fin de semana, en Nuevo León, Monterrey. La pareja de creadores de contenido eligió un ambiente elegante, con decoración sobria y a la vez romántica.

La conductora del podcast Más Allá del Rosa compartió en Instagram varios videos y fotografías de la boda que fueron captados por sus amigos y familiares.

Jessica Fernández lució un vestido de novia con unas mangas sobrepuestas que mantuvo durante la misa y, al llegar a la recepción, lució el vestido en modo strapless con una pañoleta larga y el cabello recogido en una coleta.

Así fue la boda de Farid Dieck y Jessica Fernández, este fin de semana ı Foto: Captura de pantalla IG jessicafdzg

Entre los detalles más comentados estuvo la música, pues un mariachi acompañó a los novios durante la parte inicial de la celebración; Farid Dieck y Jessi Fernández bailaron un par de canciones, incrementando el ambiente de romanticismo.

Luego, mientras sus invitados comían, una orquesta en vivo interpretó clásicos de The Beatles y temas de películas icónicas, creando un ambiente festivo y sofisticado. En uno de los clips se aprecia que los asistentes agitaron en el aire sus servilletas a ritmo de las melodías, en señal de alegría.

Farid Dieck y Jessica Fernández bailaron con el mariachi; también hubo una orquesta que amenizó la hora de la comida ı Foto: Captura de pantalla IG jessicafdzg

La boda por el civil de Farid Dieck y Jessica Fernández

La boda por el civil de Farid Dieck y Jessica Fernández se llevó a cabo alrededor del 26 de febrero. La pareja compartió un video del momento y una serie de fotografías que forman parte de la sesión de la ceremonia.

El festejo se realizó en la casa de los influencers. Las flores rojas y las velas dominaron la decoración, que combinó perfectamente con el ambiente romántico de los eventos matrimoniales.

“Unidos en matrimonio. Nuestra boda civil. Te amo Farid. Te amo intensa, profunda e inmensamente. Te amo con toda mi mente, te amo con todo mi corazón y te amo con todo lo que soy hoy @faridieck. No puedo esperar para poner en práctica el mejor SI que pude haber dado hasta ahorita”, escribió en la publicación Jessica Fernández.

Farid Dieck respondió: “Awww, me transportó a ese momento otra vez y volví a vivir todo ese cúmulo de emociones tan bonitas. Fue un día espectacular que quedará para siempre tatuado en mi ser. Sigo pensando en las hermosas palabras que me dedicaste. Yo también te amo inmensamente, y estoy muy feliz y emocionado de haber iniciado este camino contigo. Que este camino del matrimonio nos lleve a amar más, a ser mejores, a crecer y a perfeccionarnos, juntos. Te amo!”.