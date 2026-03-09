¿Quién es Yei Reyes, el DJ del Hampa del video viral?

Las redes sociales se han encendido después de que se hizo viral un video íntimo de Yei Reyes, conocido como el DJ del Hampa, el cual ha causado revuelo y curiosidad en redes sociales.

Más allá del video filtrado que es viral y de que el contenido no debería de ser reproducido sin el consentimiento de Yei Reyes, principal involucrado, el público desea saber más sobre la figura del DJ del Hampa. Te contamos lo que sabemos.

Esto se sabe del video filtrado del DJ del Hampa ı Foto: TikTok

¿Quién es Yei Reyes, el DJ del Hampa?

El músico y creador de contenido ha ganado notoriedad en el entorno digital. Su estilo es característico por mostrar una conexión cercana con su audiencia, enfocada en la mezcla de ritmos urbanos y la creación de videos para plataformas de entretenimiento.

Con el tiempo, el joven ha conseguido consolidar una base de seguidores que consumen su música y su contenido a diario. Su nombre ha pasado de los escenarios musicales a las secciones de tendencias de búsquedas por su filtración reciente.

A pesar de la polémica por el video viral, Reyes sigue activo en sus perfiles oficiales de redes sociales, compartiendo detalles de sus presentaciones y proyectos. Su imagen audaz y su presencia constante en redes mantienen la atención de sus fans.