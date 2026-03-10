¿Cuántos son y quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung?

Este martes se dio a conocer la salida de Heeseung del grupo de k-pop ENHYPEN, una noticia que sorprendió a los fans de la banda e incluso a quienes no son seguidores, los cuales ahora quieren saber quiénes son los integrantes del grupo y cuántos quedan después de la salida del artista.

“A través de discusiones profundas con cada uno de los miembros sobre el futuro que imaginan y la dirección del equipo, quedó claro que Heeseung tiene su propia visión musical distinta”, dijo el sello discográfico y agregaron que la banda contará con seis integrantes a partir de ahora.

¿Quiénes son los miembros de ENHYPEN?

Jungwon (Yang Jungwon)

Líder del grupo. Nació el 9 de febrero de 2004 en Corea del Sur. Es conocido por su estabilidad vocal, su capacidad de liderazgo y su personalidad tranquila. Antes de debutar fue aprendiz durante varios años y destacó en el programa I-LAND por su disciplina y consistencia.

Jay (Park Jongseong)

Nació el 20 de abril de 2002 en Estados Unidos, aunque creció entre EE. UU. y Corea del Sur. Es conocido por su personalidad directa y carismática. Destaca por su energía en el escenario y por su interés en la moda y la cocina.

Jake (Sim Jaeyun)

Nació el 15 de noviembre de 2002 en Corea del Sur, pero creció en Australia. Es vocalista y bailarín del grupo. En I-LAND llamó la atención por su rápido progreso como trainee y por su carácter amable.

Sunghoon (Park Sunghoon)

Nació el 8 de diciembre de 2002. Antes de debutar fue patinador artístico profesional y llegó a competir a nivel nacional en Corea del Sur. Es reconocido por su elegancia en el escenario y su presencia visual.

Sunoo (Kim Sunoo)

Nació el 24 de junio de 2003. Destaca por su voz expresiva y su personalidad brillante y sociable. Durante I-LAND ganó mucha popularidad entre los fans por su carisma y energía positiva.

Ni-ki (Nishimura Riki)

Nació el 9 de diciembre de 2005 en Japón y es el miembro más joven del grupo. Es considerado uno de los bailarines más fuertes de ENHYPEN, conocido por su precisión y potencia en el escenario. Debutó con solo 14 años.