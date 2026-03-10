¿Cuántos quedan?

¿Cuántos son y quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung?

Te contamos cuántos y quiénes son los miembros actuales de la banda coreana

¿Cuántos son y quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung?
¿Cuántos son y quiénes son los miembros de ENHYPEN tras la salida de Heeseung? Foto: IG: @enhypen
Por:
Mariana Garibay

Este martes se dio a conocer la salida de Heeseung del grupo de k-pop ENHYPEN, una noticia que sorprendió a los fans de la banda e incluso a quienes no son seguidores, los cuales ahora quieren saber quiénes son los integrantes del grupo y cuántos quedan después de la salida del artista.

“A través de discusiones profundas con cada uno de los miembros sobre el futuro que imaginan y la dirección del equipo, quedó claro que Heeseung tiene su propia visión musical distinta”, dijo el sello discográfico y agregaron que la banda contará con seis integrantes a partir de ahora.

¿Quiénes son los miembros de ENHYPEN?

Jungwon (Yang Jungwon)

Líder del grupo. Nació el 9 de febrero de 2004 en Corea del Sur. Es conocido por su estabilidad vocal, su capacidad de liderazgo y su personalidad tranquila. Antes de debutar fue aprendiz durante varios años y destacó en el programa I-LAND por su disciplina y consistencia.

TE RECOMENDAMOS:
Heeseung deja ENHYPEN por su carrera como solista
K-POP

Heeseung deja ENHYPEN por su carrera como solista, ¿Cuál fue el motivo?

Jay (Park Jongseong)

Nació el 20 de abril de 2002 en Estados Unidos, aunque creció entre EE. UU. y Corea del Sur. Es conocido por su personalidad directa y carismática. Destaca por su energía en el escenario y por su interés en la moda y la cocina.

Jake (Sim Jaeyun)

Nació el 15 de noviembre de 2002 en Corea del Sur, pero creció en Australia. Es vocalista y bailarín del grupo. En I-LAND llamó la atención por su rápido progreso como trainee y por su carácter amable.

Sunghoon (Park Sunghoon)

Nació el 8 de diciembre de 2002. Antes de debutar fue patinador artístico profesional y llegó a competir a nivel nacional en Corea del Sur. Es reconocido por su elegancia en el escenario y su presencia visual.

Sunoo (Kim Sunoo)

Nació el 24 de junio de 2003. Destaca por su voz expresiva y su personalidad brillante y sociable. Durante I-LAND ganó mucha popularidad entre los fans por su carisma y energía positiva.

Ni-ki (Nishimura Riki)

Nació el 9 de diciembre de 2005 en Japón y es el miembro más joven del grupo. Es considerado uno de los bailarines más fuertes de ENHYPEN, conocido por su precisión y potencia en el escenario. Debutó con solo 14 años.

Temas:
TE RECOMENDAMOS:
Sunghoon de Enhypen es operado por rinitis ¿Quién lo sustituirá?
Que se cuide

Sunghoon de Enhypen es operado por rinitis ¿Quién lo sustituirá?