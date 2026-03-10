Heeseung deja ENHYPEN por su carrera como solista, ¿Cuál fue el motivo?

La agencia BELIFT LAB anunció recientemente la salida de Heeseung de la banda ENHYPEN, de la cual fue miembro fundador. La noticia revelada este martes 10 de marzo ha sorprendido al mundo del k-pop, pues el famoso perseguirá una carrera como solista.

Heeseung sale de ENHYPEN

Fue a través de las redes sociales de ENHYPEN que se informó sobre la salida del querido artista de la banda. El sello discográfico apuntó que la decisión fue tomada después de extensas discusiones sobre la dirección futura de la banda y las ambiciones individuales del músico.

[NOTICE] ENHYPEN's Future Activities



Hello, this is BELIFT LAB.



We would like to express our gratitude toward ENGENE for their unwavering support for ENHYPEN and provide information on ENHYPEN's future activities.



BELIFT LAB has given much thought and consideration into… — ENHYPEN OFFICIAL (@ENHYPEN) March 10, 2026

“A través de discusiones profundas con cada uno de los miembros sobre el futuro que imaginan y la dirección del equipo, quedó claro que Heeseung tiene su propia visión musical distinta”, dijo la compañía.

Por otro lado, Jake, Jay, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-ki continuarán trabajando como ENHYPEN, aunque de momento no se han anunciado los planes de sus lanzamientos próximos o actividades de gira.

Heeseung envía mensaje a ENGENE

Por su parte, Heeseung se dirigió a ENGENE, la comunidad de fans de la banda, para agradecer a ellos y a sus compañeros de la agrupación por el tiempo que compartieron juntos antes de su salida.

“Gracias a los miembros con quienes compartí innumerables emociones y a ENGENE, quienes siempre llenaron cada espacio vacío con su apoyo, pude dar paso tras paso hacia un sueño que alguna vez parecía inalcanzable”, escribió. “Estoy trabajando arduamente en un álbum para poder encontrarnos de nuevo pronto”.

Hello, I'm HEESEUNG.



First of all, I'm sure many engenes were surprised to hear my news, and I'm sure there are a lot of people who are curious about the sudden story. So I wanted to tell engenes in person.For me, six years was a time filled with moments that were overwhelming… pic.twitter.com/qXi0yT63VH — h. (@heeseungggiiee) March 10, 2026

También lamentó los sentimientos de “sorpresa y preocupación” generados en sus fans ante la noticia. “Creo que así es como se preocupan por mí. Seré quien dirija el camino teniendo en cuenta lo que ENGENE nos ha dado hasta ahora”, aseguró.

La salida del famoso marca el primer cambio de alineación en la historia de la banda y los fans se encuentran sorprendidos ante la decisión, dividiéndose en opiniones diversas. Algunas reacciones fueron:

“Este será un cambio histórico para la cuarta generación (del k-pop)”.

“Perder a Heeseung no es un cambio pequeño para ENHYPEN”.

“Podría hacer sus canciones solista y quedarse en la banda”.

“OMG ni siquiera soy fan pero ¿qué?"

“Jamás me van a hacer creer que el eligió esto, el no quiere estar solo”.

Fue en noviembre de 2020 que Heesung debutó en ENHYPEN tras aparecer en el programa de audiciones I-LAND. Como miembro fundador del grupo, formó parte del primer álbum de la banda, Border: Day One y la popularidad del grupo se elevó rápidamente.