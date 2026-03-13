Mickey Rourke es desalojado de su casa en Los Ángeles tras despreciar ayuda de sus fans

El actor Mickey Rourke, recordado por su papel en The Wrestler y por su carrera exitosa, pero cargada de polémica, atraviesa un momento difícil. Hace unos días se dio a conocer que fue desalojado de su residencia en Los Ángeles, California, luego de enfrentar problemas económicos y rechazar el apoyo que sus seguidores intentaron brindarle.

La noticia ha generado gran conmoción en la industria del entretenimiento, su propio equipo inició una campaña de donaciones a inicios de año, pero él publicó un video donde negó hace haber autorizado esta colecta.

Mickey Rourke es desalojado de su casa en Los Ángeles tras despreciar ayuda de sus fans

De acuerdo con medios estadounidenses, Mickey Rourke fue obligado a abandonar su vivienda en Los Ángeles, California, tras acumular deudas relacionadas con el mantenimiento y el alquiler.

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Aunque su mánager había iniciado una campaña de recaudación en GoFundMe en enero de 2026 para ayudarlo a solventar estos gastos, el actor negó públicamente haber solicitado apoyo y calificó la iniciativa como innecesaria. Este gesto generó desconcierto entre sus seguidores, quienes habían mostrado disposición para colaborar.

Sin embargo, Mickey Rourke insistió en que no necesitaba “limosnas” y que podía enfrentar sus problemas por sí mismo. El histrión también aseguró que nunca había autorizado tal acción y que no necesitaba ayuda externa. No obstante, su mánager afirmó que el famoso estaba al tanto de la colecta.

La situación se complicó semanas después, cuando los propietarios de la vivienda que alquilaba iniciaron un proceso legal que culminó en su desalojo. De acuerdo con People, Mickey Rourke debe casi 60 mil dólares de pago atrasado de renta y un tribunal de California canceló su contrato de arrendamiento.

Además, según los documentos a los que tiene acceso el medio, la orden de desalojo contra el actor fue emitida “por defecto”, ya que Rourke no presentó respuesta dentro del plazo establecido por la legislación de California. En otras palabras, al no atender el litigio en el tiempo estipulado, el tribunal procedió automáticamente a dictar la resolución en su contra, lo que derivó en el desalojo de su vivienda en Los Ángeles.

La colecta para apoyar a Mickey Rourke

En enero de 2026, se lanzó una colecta en GoFundMe titulada “Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa” con el objetivo de recaudar 100 mil dólares para cubrir gastos médicos y de vivienda. La iniciativa habría sido lanzada por la mánager del histrión con su autorización y fue difundida en redes sociales. Rápidamente atrajo la atención de miles de fans alrededor del mundo.

Sin embargo, unos días después, el actor publicó un video en su cuenta de Instagram donde negó estar involucrado en la recaudación y aseguró que no necesitaba “caridad”.