El actor estadounidense Mickey Rourke, de 73 años, atraviesa un momento complicado, pues se dio a conocer que enfrenta un proceso de desalojo en Los Ángeles por no pagar la renta de su casa.

Sin embargo, la situación se volvió aún más confusa cuando en la plataforma GoFundMe apareció una campaña para recaudar fondos en su nombre, misma que el intérprete negó hace poco haber autorizado esta colecta. No obstante, su representante Kimberly Hines aseguró que contaba con el permiso del actor.

Mickey Rourke niega haber autorizado colecta para evitar ser desalojado de su casa

A través de un video publicado en Instagram, Mickey Rourke desmintió haber aprobado la campaña para evitar ser desalojado de la casa que renta y expresó su molestia por la situación.

La colecta se realizó en GoFundMe y se titula “Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa”. El objetivo es recaudar 100 mil dólares para cubrir el adeudo que tiene.

“Alguien creó una fundación o fondo para que donaran dinero. Una organización benéfica. Y ese no soy yo. Si necesitara dinero, no pediría limosna”, declaró con molestia en el clip. El actor agregó que cualquier donación realizada sería devuelta, pues considera humillante y vergonzoso recibir ayuda económica de desconocidos.

Mickey Rourke, quien es recordado por su papel en The Wrestler (2008), reconoció que ha cometido errores en la gestión de su carrera y que ha tenido que acudir a terapia durante más de dos décadas para superar problemas personales. “Ya no soy el hombre salvaje que era hace 20 años”, afirmó.

El histrión también aceptó que la pandemia y las huelgas de Hollywood mermaron su situación económica.

¿Qué dijo la representante de Mickey Rourke sobre la colecta?

Por su parte, Kimberly Hines, representante de años de Mickey Rourke, explicó a The Hollywood Reporter el martes que el actor pudo haber malinterpretado la intención de la colecta. Según ella, los gastos de mudanza, hotel y un nuevo apartamento en Koreatown, Los Ángeles, están siendo pagados por su equipo directivo.

“Le dijimos: ‘Mickey, hay gente que quiere ayudarte’. Él respondió: ‘Genial’. No creo que lo entendiera, y ahora se ha convertido en un fenómeno mediático”, señaló.

“Me está poniendo en una situación muy difícil, ya que ahora tengo que financiar su mudanza, el hotel y su almacenamiento. Mickey no tuvo problema en pedir ayuda el otro día. Y ahora dice: ‘No voy a aceptar caridad’“, expresó la representante del famoso, con lo que queda claro que Rourke sí sabía de la colecta, pero ahora dice que no.

Documentos judiciales difundidos por el medio estadounidense revelan que Mickey Rourke firmó un contrato de arrendamiento en marzo de 2025 por 5 mil 200 dólares mensuales, que aumentaron después a 7 mil. El propietario, Eric Goldie, reclama 59 mil 100 dólares de renta impaga, además de honorarios legales y daños.