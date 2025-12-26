Muere Imani Dia Smith, actriz de El Rey León, presuntamente asesinada por su novio

La comunidad artística de Broadway se encuentra de luto pues Imani Dia Smith, actriz que en su infancia interpretó a Nala en la producción de El Rey León, falleció a los 25 años en circunstancias trágicas.

La joven fue apuñalada presuntamente a manos de su novio Jordan D. Jackson-Small, quien fue detenido por las autoridades de Nueva Jersey. El joven de 26 años también es señalado de poner en peligro el bienestar de un niño.

Autoridades de Nueva Jersey confirmaron que la joven fue hallada con heridas de arma blanca en una vivienda de Edison y luego trasladada al Hospital Universitario Robert Wood Johnson, donde se certificó su muerte.

El principal sospechoso del asesinato de Imani Dia Smith es su pareja, Jordan D. Jackson-Small, quien fue detenido y enfrenta cargos de asesinato en primer grado, además de posesión ilegal de un arma y poner en riesgo a un menor. La noticia ha conmocionado tanto al ámbito teatral como miles de usuarios en redes sociales pues se trata de un caso en el que la vida de una actriz joven y talentosa fue truncada por la violencia.

La familia de Imani Dia Smith recauda fondos

La familia de Imani Dia Smith, encabezada por su madre Monique Rance-Helper y su padre Rawni Helper, atraviesa un momento devastador y carecen de recursos económicos. La tía de la actriz, Kira Helper, inició una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente a los padres y garantizar el bienestar del hijo de la actriz, quien se encuentra hospitalizado por el ataque.

En el mensaje, la describió como una artista integral, de carácter afectuoso y energía luminosa. Subrayó que los fondos recaudados se destinarán a gastos funerarios y acompañamiento emocional para la familia.

Imani Dia Smith dejó huella en Broadway entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012, cuando dio vida a Nala en el musical de Disney El Rey León. La producción es considerada uno de los espectáculos más exitosos del teatro contemporáneo y ha sido presentada en más de 20 países.

La participación de la actriz, de entonces 12 años aproximadamente, marcó un hito en su carrera artística. Tras su muerte, quienes compartieron escenario con ella en el musical resaltaron en redes sociales su talento y carisma.