Alfredo Adame: así fue su esperada entrada en Ring Royale

El enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo es uno de los combates que más expectativa generó dentro del evento Ring Royale 2026, debido a la larga rivalidad mediática que ambos han protagonizado durante años.

Antes de que comenzara el combate, Alfredo Adame llamó la atención de los asistentes con su entrada al cuadrilátero, momento que fue seguido de cerca por los aficionados presentes en la Arena Monterrey y por quienes observaban la transmisión en línea.

Así fue la entrada de Alfredo Adame

El llamado Golden Boy realizó una entrada más sencilla en comparación con su oponente, sin embargo, fue ovacionado más fuerte pues era el gran favorito para la pelea que llevaba más de 20 años cocinándose.

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Una vez arriba del ring, Adame confirmó que venía a ganar y que este combate no era el fin de la rivalidad y explicó que fuera cual fuera el resultado de la pelea habría una revancha.

Agradeció al público el apoyo que fue mostrado desde el momento en el que la pelea estelar fue anunciada.

Así fue la entrada de Alfredo Adame a Ring Royale ı Foto: Ring Royale

La rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo

La tensión entre Alfredo Adame y Carlos Trejo no es reciente. Ambos han protagonizado enfrentamientos y declaraciones en distintos espacios mediáticos, lo que con el tiempo convirtió su conflicto en uno de los más conocidos del espectáculo.

Incluso, en 2019 se tenía previsto que ambos se enfrentaran en un combate; sin embargo, la pelea nunca se llevó a cabo luego de un incidente en el que Trejo golpeó a Adame con una botella de vidrio, situación que provocó la cancelación del evento en ese momento.

Alfredo Adame dice que Carlos Trejo tiene miedo, por eso no quiso hablar. 😂 #RingRoyale pic.twitter.com/FkBe6WislK — Perspectiva (@xPerspectiva) March 16, 2026

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