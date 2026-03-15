La ceremonia de los Oscar 2026 nos regaló uno de los instantes más inesperados y comentados de la noche. Mientras la actriz Sigourney Weaver y el actor Pedro Pascal se encontraban en el escenario para presentar un premio, las cámaras enfocaron la primera fila y revelaron a Baby Yoda sentado junto a Kate Hudson.

La insólita imagen del tierno personaje de Star Wars en la ceremonia de premiación de este domingo, se volvió viral en redes sociales de inmediato.

Baby Yoda causa furor en los Oscar 2026; aparece en primera fila

La edición 98 de los Premios Oscar estuvo llena de momento virales, entre los cuales destaca la sorpresiva aparición de Baby Yoda.

Sigourney Weaver y Pedro Pascal estaban en el escenario a punto de anunciar a los ganadores de un premio cuando las cámaras enfocaron al tierno personaje de la saga de Star Wars sentado en un asiento del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Baby Yoda se acomodó junto a la actriz Kate Hudson, nominada a Mejor Actriz por su participación en Song Sung Blue.

El público reaccionó con risas y sorpresa, y las redes sociales no tardaron en convertir la escena en tendencia mundial. Sigourney Weaver aprovechó el momento para lanzar una referencia a Alien y, dirigiéndose a Hudson y al pequeño personaje, dijo la célebre frase “Get away from him, you bitch” (“Aléjate de él, maldita”), lo que desató carcajadas en el recinto.

En el contexto original de la película dirigida por James Cameron, el personaje Ellen Ripley (interpretada por la propia Sigourney Weaver) se enfrenta a la Reina Alien para proteger a la niña Newt.

Sigourney Weaver references “Alien” at the #Oscars by telling Kate Hudson and Baby Yoda, “Get away from him, you bitch.”



(via ABC/AMPAS) pic.twitter.com/yNghxP8J9T — Variety (@Variety) March 16, 2026

¿Quién es Baby Yoda?

Baby Yoda, cuyo nombre real en el universo de Star Wars es Grogu, es un personaje que pertenece a la misma especie que el Maestro Yoda, aunque su origen exacto sigue siendo un misterio. Se trata de una criatura pequeña, de apariencia infantil, con grandes ojos y orejas puntiagudas, que rápidamente conquistó al público por su ternura y divertida personalidad.

Grogu apareció por primera vez en la serie The Mandalorian (2019), producida por Disney+ y ambientada cinco años después de los eventos de El Retorno del Jedi.

En la trama, es encontrado por el cazarrecompensas Din Djarin (el Mandaloriano), quien se convierte en su protector. A lo largo de la serie, Grogu demuestra habilidades sensibles a la Fuerza, lo que lo relaciona directamente con la mitología Jedi.