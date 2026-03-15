La edición 2026 de los Premios Oscar dejó un momento histórico en la categoría de Mejor Corto. Esta noche en el Dolby Theatre de Los Ángeles, la Academia anunció un empate entre Los cantantes y Dos personas intercambiando saliva.

Son dos producciones que, aunque muy distintas en estilo y temática, lograron conquistar al jurado y al público. Aunque no es la primera vez que sucede un empate, es poco común que pase.

Empate en los Oscar 2026: Los cantantes y Dos personas intercambiando saliva ganan a Mejor Corto

Los cantantes y Dos personas intercambiando saliva fueron elegidas ganadoras en la categoría Mejor Corto durante los Oscar 2026.

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La sorpresa se vivió en el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde ambos equipos creativos tuvieron su turno de subir al escenario para recibir la estatuilla.

El equipo de Dos personas intercambiando saliva agradeció el premio y resaltó la importancia de que las producciones que abordan temáticas queer o de la comunidad LGBT+. Además, destacó la participación de todo el equipo de producción, integrado por personas de diferentes nacionalidades, entre ellas, franceses, indios, argentinos, entre otras.

Kumail Nanjiani reveals there’s been a tie at the #Oscars while announcing Best Live Action Short, with “The Singers” and “Two People Exchanging Saliva” sharing the award.



(via ABC/AMPAS) pic.twitter.com/sl2ugEnYfA — Variety (@Variety) March 16, 2026

¿De qué trata The Singers o Los cantantes?

El cortometraje Los cantantes (en español The Singers), tiene una duración de 18 minutos. Es dirigido por Sam A. Davis y destaca por tener un elenco que fue descubierto a través de videos virales y un casting callejero.

La trama muestra cómo un concurso de canto improvisado en un bar de mala muerte transforma una noche solitaria en un momento de inesperada armonía.

Cada interpretación dejó al descubierto inseguridades, frustraciones y anhelos ocultos de la clase trabajadora. La producción está basada en el relato The Singers del escritor ruso del siglo XIX Ivan Turgenev.

¿De qué trata Two People Exchanging saliva o Dos personas intercambiando saliva?

El cortometraje Two People Exchanging Saliva (en español Dos personas intercambiando saliva) es una obra francesa de 2024 dirigida por Natalie Musteata y Alexandre Singh.

La historia se desarrolla en una sociedad distópica donde los besos están prohibidos y las bofetadas funcionan como moneda social, explorando deseo, poder y transgresión. Los personajes principales son Malaise (Luàna Bajrami), una joven empleada de tienda y Angine (Zar Amir Ebrahimi), una mujer rica y solitaria.