Marcela Mistral sorprende con su entrada en Ring Royale

La pelea entre la influencer Karely Ruiz y la conductora Marcela Mistral era una de las más esperadas dentro del evento Ring Royale 2026, debido a la rivalidad que ambas han protagonizado durante varios años en el ámbito mediático y en redes sociales.

Sin embargo, antes de que iniciara el combate, quien captó la atención del público fue Marcela Mistral. La conductora sorprendió a los asistentes con la entrada al cuadrilátero, lo que provocó reacciones inmediatas entre los miles de espectadores presentes y quienes seguían el evento en línea.

¿Cómo comenzó la rivalidad entre Marcela Mistral y Karely Ruiz?

La tensión entre ambas figuras comenzó durante una transmisión televisiva en la que Marcela Mistral cuestionó abiertamente a Karely Ruiz por el tipo de contenido que comparte en internet.

TE RECOMENDAMOS: Viral Jimmy Kimmel hace polémicos comentarios sobre Donald Trump y Melania en los Oscar 2026

En ese momento, la conductora criticó la venta de contenido para adultos en redes sociales y expresó que este tipo de actividades podían tener influencia en menores que utilizan plataformas digitales.

A pesar de las declaraciones, Karely Ruiz optó por no responder directamente a las acusaciones y mantuvo una postura tranquila durante la conversación. Sin embargo, aquel episodio marcó el inicio de una rivalidad que con el paso del tiempo continuó alimentándose en redes sociales y en el mundo del espectáculo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT