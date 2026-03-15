¿Quién es Jessie Buckley, actriz de Hamnet?

La temporada de premios ha vuelto a poner a las estrellas del cine en los reflectores y uno de los nombres que más suena cada ceremonia es el de Jessie Buckley, quien está nominada al Oscar por su protagónico en la película Hamnet.

Jessie Buckley interpreta a Agnes, la esposa de William Shakespeare en Hamnet, película basada en el drama homónimo de Maggie O’Farrell que se inspira en la corta vida del único hijo del aclamado escritor inglés.

jessie buckley in hamnet (2025) pic.twitter.com/rFbplw4jfu — screencaps (@screenscaps) January 20, 2026

Su nombre ha sido ampliamente mencionado esta temporada gracias a las buenas opiniones que ha recibido sobre su participación en el filme que también ha contado con diversas nominaciones en las ceremonias más importantes.

¿Quién es Jessie Buckley?

Jessie Noelle Buckley es una actriz, cantante y compositora irlandesa que nació el 28 de diciembre de 1989. En 2019, fue reconocida por la revista Forbes en su lista anual 30 Under 30​ y en 2020, fue incluida en el número 38 en la lista del diario The Irish Times dentro de los mejores actores irlandeses de cine de todos los tiempos.

Su carrera comenzó en 2008 como concursante en el programa de talentos de la BBC I’d Do Anything en el que ocupó el segundo lugar. Suspendió su carrera tras participar en algunos papeles teatrales para estudiar en al Real Academia de Arte Dramático, donde se graduó en 2013.

En 2016, Buckley apareció en cuatro series de televisión de la BBC. Por su protagónico en la película Wild Rose (2018) recibió elogios de la crítica y una nominación al Premio BAFTA a la mejor actriz.

Después, con The Lost Daughter (2021) fue nominada a mejor actriz de reparto en los premios Oscar de aquel año. En 2025, gracias a Hamnet recibió el reconocimiento ganando el Premio Globo de Oro a la mejor actriz de drama, lo que colocó a Jessie Buckley como una de las fuertes contendientes de la temporada de galardones.

Respecto a su vida privada, Buckley mantuvo una relación con el actor James Norton desde el 2015 hasta el 2017.​ En el verano de 2023, se casó con su pareja Freddie, un psicólogo, en una ceremonia íntima; en 2025 dio a conocer que estaba embarazada de su primer hijo.