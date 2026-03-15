¿Quién es Rose Byrne? Actriz de If I had legs I’d kick you

Rose Byrne quedó nominada por primera ocasión en su carrera a los premios Oscar y es una de las personalidades que se perfilan para llevarse el galardón este año en la categoría a Mejor Actriz, tras ser la ganadora del Globo de Oro que celebraba a la mejor actriz de comedia o musical.

Por su interpretación de una madre con problemas en el drama psicológico If I Had Legs I’d Kick You, Rose Byrne recibió el Oso de Plata a la Mejor Actuación Protagónica y el Globo de Oro posteriormente. Ahora, te compartimos más información sobre la famosa actriz.

¿Quién es Rose Byrne?

Mary Rose Byrne es una actriz australiana nacida el 24 de julio de 1979. Es reconocida por sus papeles en comedias taquilleras y dramas independientes, así como películas de terror.

En el pasado, ha recibido diversos galardones, cuenta con un Globo de Oro, dos Premios AACTA, un Oso de Plata y una Copa Volpi, además de nominaciones a los Premios Óscar y dos Premios Emmy.

Es hija de Robin Byrne, un investigador y de Jan Byrne, directora de una escuela aborigen. Tiene tres hermanos mayores y es de ascendencia escocesa e irlandesa.

Debutó en la gran pantalla con Dallas Dollen 1994; sus primeras apariciones en la gran pantalla fueron pequeños papeles en su país natal. En 1999, Byrne estuvo en una relación que duró un año con el director australiano Gregor Jordan.

Desde 2008 entrena Jiu-Jitsu y Grappling y desde 2012, está en una relación con el actor Bobby Cannavale, con quien tiene dos hijos nacidos en 2016 y 2017.