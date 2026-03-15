¿Quién es Stellan Skarsgård? Actor de Sentimental Value

A pesar de que Stellan Skarsgård es un actor que ha formado parte de diversas producciones importantes en la industria del entretenimiento, ha sido su participación en Sentimental Value la que le ha valido su primera nominación al Oscar, una noticia que ha llenado de emoción a los seguidores del artista.

Con 74 años de edad, Stellan Skarsgård quedó nominado como Mejor Actor de Reparto en los Premios Oscar 2026 gracias a su papel en Sentimental Value. Cabe mencionar que este año, el artista ganó el Globo de Oro en esta misma categoría.

Con Sentimental Value y a sus 74 años, Stellan Skarsgard consigue su primera nominación al Oscar. pic.twitter.com/Xu6JO5KaUQ — Lucas Baini 📷✏️ (@Lbaini) January 22, 2026

Al ganar el Globo de Oro 2026, el actor expresó la importancia de no dejar morir al cine por la facilidad del streaming: “En un cine, donde las luces se apagan y eventualmente compartes tu pulso con el otras personas, eso es magia. El cine debería verse en salas de cine”, expresó.

¿Quién es Stellan Skarsgård?

Stellan John Skarsgård nació en Gotemburgo el 13 de junio de 1951 y ha sido un colaborador habitual en el cine de Lars von Trier. Es hijo de Jan Skarsgård y Gudrun Larsson y realizó sus estudios en la ciudad de Helsingborg, donde se graduó.

Estuvo casado desde abril de 1975 hasta 2007 con My Skarsgård, con quien tuvo seis hijos, entre ellos Bill Skarsgård, famoso por su actuación en películas como ‘It’ o recientemente, ‘Nosferatu’. En enero de 2009,​ se casó con Megan Everett, escritora y guionista irlandesa, con la que tiene otros dos hijos.

Comenzó a trabajar en la actuación desde los 16 años de edad en un programa de televisión sueco llamado Bombi Bitt och jag, en 1968. Entre 1972 y 1988 trabajó en el Real Teatro Dramático de Estocolmo y realizó diversos roles en la televisión sueca.

Stellan Skarsgard ı Foto: Reuters

Sus principales roles han sido los del padre Merrin en las películas Exorcist: The Beginning y Dominion: Prequel to the Exorcist, William ‘Bootstrap Bill’ Turner en la segunda y en la tercera película de Piratas del Caribe y Bill Anderson en Mamma Mia!. También trabajó en películas como Ronin, La casa de cristal, Deep Blue Sea, Helena de Troya, El rey Arturo, Los fantasmas de Goya y Ángeles y demonios.

Algunos de los proyectos más recientes de Stellan Skarsgård han sido su interpretación del Dr. Selvig en el Universo Cinematográfico de Marvel y Boris Shcherbina en la serie Chernobyl.