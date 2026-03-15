Rinden emotivo homenaje a Rob Reiner en los Oscar 2026; participaron Meg Ryan y Billy Cristal

Billy Cristal y Meg Ryan durante el homenaje a Rob Reiner en los Oscar 2026

Durante la 98ª edición de los Oscar se contó con la presencia de Meg Ryan y Billy Cristal para rendir tributo a Rob Reiner, el director de la película de 1989 que ambos protagonizaron, Cuando Harry conoció a Sally.

Billy Cristal comenzó con un emotivo mensaje dirigido a Rob Reiner, en el que contó cómo es que conoció al director y destacó las grandes producciones que realizó a lo largo de los años, incluyendo Cuando Harry conoció a Sally.

No solamente destacó la trayectoria de Rob Reiner como productor de cine, sino que también habló sobre su esposa Michele Singer, quien también perdió la vida junto con él en diciembre.

“Para nosotros que tuvimos el privilegio de trabajar con él, conocerlo, y amarlo, todo lo que podemos decir es: Amigo, qué divertido lo pasamos en la tormenta del castillo.” dijo Billy Cristal.

Durante esta conmemoriacion a Rob Reiner, los asistentes a la ceremonia de premiación de los Premios Oscar 2026 se pusieron de pie y comenzaron a aplaudir no solamente por el director Rob Reiner, sino por todos los personajes del cine que lamentablemente perdieron la vida.

Monumental Billy Crystal y conmovedor cierre del homenaje a Rob Reiner y Michele Singer Reiner.



Sin decir ni una palabra.



La sola presencia de los actores lo dice todo. #Oscars

pic.twitter.com/OYg0HqVNQY — Carla ❁ (@shannonlada) March 16, 2026

¿Cómo Murió Rob Reiner?

El 14 de diciembre del 2025 el director Rob Reiner y su esposa, Michele Singer fueron encontrados sin vida en su casa ubicada en Brentwood, y ambos presuntamente fueron asesinados por su hijo de 32 años de edad, Nick Reiner.

En febrero el hijo del cineasta, quien ahora enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, se declaró no culpable de los delitos que podrían hacerlo acreedor de una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El director y su esposa presentaban dos puñaladas, y sus cuerpos sin vida fueron descubiertos por su hija, quien recibió una llamada de una masajista debido a que nadie le respondía en el hogar de Rob Reiner.

De acuerdo con los medios estadounidenses, el hijo de Reiner se encontraba en tratamiento psiquiátrico por un transtorno grave, por lo que esta enfermedad podría jugar un papel importante en su proceso legal y su posible sentencia.

Esposa de Rob Reiner, Michele Singer Reiner ı Foto: IG Michele Reiner

¿De qué trata Cuando Harry conoció a Sally?

La comedia romántica de 1989, Cuando Harry conoció a Sally narra la historia de Sally y Harry, quienes deciden mudarse a Nueva York y con el paso de los años se reencuentran una y otra vez en la gran manzana.

El punto central de la trama está basado en la primera conversación que Harry y Sally tienen al viajar en auto hacia Nueva York, pues él piensa que un hombre y una mujer no pueden ser sólo amigos, mientras que ella está convencida de que esto sí es posible.

Luego de su último reencuentro casual en una librería, Harry Burns y Sally Albright comienzan una relación amistosa bastante fuerte, que posteriormente se va transformando y fortaleciendo pese a sus diferencias ideológicas.

Meg Ryan y Billy Cristal antes y despúes ı Foto: Especial

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