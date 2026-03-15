Una batalla tras otra gana a Mejor Película en los Premios Oscar 2026

Paul Thomas Anderson y todo el elenco de Una Batalla Tras Otra tras ganar el Oscar a Mejor Película

La película Una batalla tras otra se llevó el premio Oscar a Mejor Película, el galardón más importante de la noche.

La cinta compitió contra Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, El agente secreto, Sentimental value, Pecadores y Sueño de trenes.

El filme fue dirigido por Paul Thomas Anderson y protagonizado por Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn.

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¿De qué se trata Una batalla tras otra?

La película narra la historia de Perfidia (Teyana Taylor) y Bob (Leonardo DiCaprio), quienes son pareja y son rebeldes, pelean contra el sistema que hace redadas contra los migrantes.

Sin embargo, sus planes de ser la resistencia se ven afectados cuando Perfidia sale embarazada, pero ella no tiene interés en ser una madre tradicional, así que sigue en la lucha y deja a su hija con su papá.

Perfidia se enredó en el pasado con Steven, un militar que encabezaba los operativos y en su afán de seguir con la lucha se metió con él y aunque él quería que fueran pareja nunca sucedió porque ella no lo quería y solo buscaba cumplir con su causa.

Perfidia fue detenida y aunque colaboró como testigo protegido desapareció del mapa y nunca tuvo contacto con su hija, a quien años después, cuando ya es adolescente, se llevan los militares, pues Steven tiene planes para saber si la joven es su hija, ya que él quiere entrar a un grupo de supremacía blanca, a la que no puede entrar si se sabe que tuvo historia con una mujer de color, o sea Perfidia.

Cuando su hija es llevada para intentar protegerla de Steven, Bob emprende la búsqueda y rescate de su hija, quien además tiene que salir de su estado depresivo y adictivo, tras haber perdido a su esposa.

¿Dónde ver Una batalla tras otra?

La película Una Batalla Tras Otras está disponible para verse en plataformas de streaming, en HBO.

La cinta mezcla el idioma español y el inglés, de hecho una de las escenas más llamativas es cuando Leonardo DiCaprio le chifla a unas personas que se encuentra en la carretera, mientras busca a su hija.

El tema político que toca la película sobre los migrantes, la discriminación y los grupos de supremacía fueron clave para que la cinta ganara a Mejor Película en los Oscar 2026.