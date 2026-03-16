Esta noche el freestyler mexicano Aczino dio un espectáculo de improvisación junto a la freestyler mexicana Azuky durante la primera edición de Ring Royale, en donde ofrecieron rimas sobre los participantes de las peleas.

Aczino es conocido por sus participaciones en el campeonato internacional de freestyle Red Bull Batalla de Gallos, en la que se posicionó como único tricampeón luego de llevarse el título en 2017, 2021 y 2022.

Durante su participación en Ring Royale, Azuky hizo una rima dirigida a Aczino, “tú si eres una draga porque vas cargando el fierro”, dijo la freestyler mexicana haciendo referencia al bastón que utiliza.

En respuesta a la rima en la que Azuky dijo que el freestyler no se presentó en una pelea porque no podía subirse con bastón, Aczino dijo “No me puedo subir con bastón, pero sí puedo agarrar el microfone. Y en ese caso, en esa situación, yo te gané para poder ser un campeón.”

Azcino era callarla no humilarla a azuky 😂😂😂😂



Muy Buena batalla #RingRoyalepic.twitter.com/4OUBdAXfKH — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) March 16, 2026

¿Qué le pasó a Aczino en la pierna?

El freestyler mexicano Aczino contó en una entrevista que tuvo una operación en la espalda debido a que tenía cuatro hernias en los discos invertebrales, que son los encargados de funcionar como amortiguadores en las actividades diarias que implican flexibilidad en la columna.

El freestyler practicó mucho tiempo skate, y sufrió algunas lesiones que no habían sido detectadas como hernias vertebrales, pero debido a que estas se reventaron tuvieron que someterlo a cirugía.

Asimismo, Mauricio Hernández González, mejor conocido como Aczino, señaló que lo operaron de emergencia; debido a esto no pudo caminar por un tiempo, y actualmente cuenta con ocho tornillos en la espalda.

Aczino recuperó la movilidad parcial después de tomar terapia por bastante tiempo, incluyendo un mes en Alemania, pero este no pudo recuperar la movilidad al cien por ciento, pues sus tobillos “no están funcionando.”

Mauricio dijo que después de un tiempo su espalda se encuentra bien, y que se siente mucho mejor actualmente, pero que debido a que perdió la movilidad en los tobillos no puede caminar con normalidad.

Pese a que la rehabilitación le ha ayudado a recuperar la movilidad en ambas piernas, durante el podcast Batmowli de Mowlihawk compartió que no podrá mover sus pies de tobillos para abajo de nueva cuenta, pues no existe una solución científica para ese tipo de lesión.

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