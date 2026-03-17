¿Quién es Beth Oliver, la Nenita Holbox que se volvió viral por sus VIDEOS?

En redes sociales, se han hecho virales los videos de Beth Oliver, también conocida como la Nenita Holbox, quien en redes sociales cuenta con publicaciones de millones de me gusta.

El video más viral de Beth Oliver es uno en el que explica porqué camina descalza por Holbox, pues asegura que toda su vida ha caminado de ese modo, ya que de ese modo evita resbalarse o tener cualquier accidente.

“Les aseguro que aquí es lo más normal”, aseguró al señalar que personas que han caminado de ese modo durante toda su vida, nunca se han enfermado por andar sin zapatos.

¿Quién es Beth Oliver, la Nenita Holbox?

La mujer nació el 31 de diciembre del 2002 en México y tiene 23 años de edad. Con más de millones de seguidores, comparte video-reacciones a personajes de la cultura pop, así como momentos en la calle.

Algunos de sus videos más virales son donde comparte con una española y hablan sobre las diferencias de vocabulario o pronunciación. Uno de sus videos más virales tiene 26.8 millones de vistas y mencionan las palabras ‘gises’ y ‘tizas’.

Su primer video en TikTok fue publicado en mayo del 2020. En él aparecía hablando de café mientras llevaba una camiseta decorada con Simba de El Rey León.

En mayo del 2021 lanzó su propio canal de YouTube. Su primer video explica por qué se mudó a España y obtuvo 74,000 visitas en una semana. Posteriormente regresó a México.