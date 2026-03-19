¿Qué le pasó a María Elena Saldaña ‘La Güereja’? Actriz preocupa tras supuesto desmayo

La reconocida actriz y comediante María Elena Saldaña generó preocupación entre sus seguidores después de que se informó que la famosa habría sufrido un desmayo durante una presentación musical, según reveló la periodista Ana María Alvarado.

De acuerdo con la comunicadora, el accidente de María Elena Saldaña, mejor conocida como ‘La Guereja’, ocurrió mientras sonaba la canción “Culpable o inocente” de Alicia Villarreal y Lucía Méndez. Se dice que la famosa habría sufrido un mareo por una baja presión arterial.

Después del incidente, la mujer habría sido atendida en el lugar antes de ser trasladada a un hospital para mejorar su estado de salud. Sin embargo, en un encuentro con los medios el pasado 18 de marzo, la celebridad descartó haber sufrido un desmayo.

La famosa contó a los reporteros que durante el evento en el que se encontraba sufrió una caída, pero nunca se desmayó, dejando ver que su salud no enfrenta el riesgo que se especulaba.

“No me desmayé, es que estaba sentada en una banquita giratoria. Me paró, pero tenía escaloncito el sillón, no lo vi, me tropiezo, me agarro para detenerme y la mano se daba la vuelta. A la hora que me detuve se me fue y a la hora que me detuve me fui para atrás”, contó.

Saldaña aclaró que a pesar de que no se desmayó, por la caída sí sintió un leve mareo que no pasó a mayores. Cabe mencionar que no es la primera vez que la mujer preocupa sobre su estado de salud por una caída.

Meses atrás, ‘La Güereja’ se cayó por un caderazo que le dio Cecilia Galliano por accidente durante la grabación de un promocional. María Elena Saldaña terminó en el piso. Afortunadamente, este momento solo fue un susto y no trajo consecuencias graves.