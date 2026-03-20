Mariana Gómez de la Reina del Flow sorprende al anunciar su embarazo | VIDEO

Mariana Gómez, actriz que dio vida a ‘El Huracán Irma’ en La Reina del Flow, dio a conocer que está embarazada y espera a su primer hijo, una noticia que sorprendió y emocionó a los fans de la actriz latina.

Fue durante el show musical Las Bartenders que Mariana Gómez se presentó este jueves. La artista colombiana sorprendió al público al mostrar su pancita de embarazo y confirmar que a sus 33 años, está en la dulce espera.

A través de un video mostrado en una pantalla durante el show, la mujer dedicó un mensaje en la que hizo mención a su actual pareja, asegurando que es el hombre correcto para formar una familia con ella.

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“Señoritas, no pierdan la fe. Justo cuando yo estaba dejando de creer, llegó a mi vida un hombre maravilloso, un hombre que me ve, un hombre que me escucha. Sé que tienen muchas preguntas, pero no es necesario tener todas las respuestas”, dijo en el programa.

Cabe mencionar que aunque Gómez ha mostrado de manera parcial a su pareja en el pasado, han preferido mantener su relación lejos de cualquier consecuencia de la fama y han evitado revelar la identidad de él.

La mujer también se pronunció en su cuenta de Instagram para compartir la noticia con sus seguidores y dejar un mensaje emotivo: “El amor es milagroso. Mi realidad supera en varios niveles lo que algún día soñé. Gracias Dios”, escribió brevemente.

En las imágenes junto al posteo, podemos ver a la actriz con una mano en la barriga y mostrando orgullosa su pancita mientras lleva unos jeans abiertos y una camiseta desabrochada parcialmente.

En otra foto la podemos ver durante un ultrasonido y luego a su gatito tocando su pancita. La cuarta foto deja ver la barba de su pareja, quien la abraza con cariño mientras sostiene el celular. Las últimas dos fotos son de ella sola mientras presume su pancita.